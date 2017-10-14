Жардим: «Ничья была бы более справедливым итогом встречи с „Лионом“»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал поражение своей команды от «Лиона» (2:3) в 9-м туре чемпионата Франции:

«Это был очень равный матч. В первом тайме мы испытывали проблемы в обороне, но после перерыва поправили свою игру. Ничья была бы более справедливым итогом встречи. Думаю, мы показали, что у нас есть молодые игроки, способные удачно выйти в стартовом составе. Адама Траоре, Рони Лопеш, Бальде Кейта и Суалихо Мейте. Все они сыграли со знаком плюс. Это важный момент для „Монако“, в том числе, это касается будущего команды».

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