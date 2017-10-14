Венгер: «Санчес для Чили – как Зидан и Бекхэм были для Франции и Англии»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер отметил, что нападающий «канониров» Алексис Санчес имеет для сборной Чили такое же значение, какое в своё время для своих национальных команд имели Зинедин Зидан и Дэвид Бекхэм:

«Я бы сказал, что в каждом поколении есть такой футболист, на которого в сборной возлагаются большие ожидания, а ещё ложится груз ответственности. Во Франции это был Зидан, в Англии – Бекхэм. Почему не Джеррард? Не знаю, это был Бекхэм. В Чили это Санчес. В Аргентине, конечно, Месси. В любой сборной есть человек, который должен принимать на себя основной удар и немного ограждать от него своих товарищей по команде».

Напомним, ранее Венгер не исключил скорый уход Санчеса и Месута Озила из команды.

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