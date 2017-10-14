Бериша: «В матче со „Спартаком“ нам нужно было играть быстрее»

Нападающий «Ахмата» Бернард Бериша прокомментировал матч со «Спартаком».
«Чего нам не хватило в этом матче для победы? Думаю, нам нужно было играть немного быстрее. Мы играли во втором тайме лучше, чем в первом. Нужно забыть этот матч, работать и готовиться к следующей игре.
Сложно сказать, почему мы уже несколько раз сразу пропускаем, как только забиваем. Нам нужно работать и сохранять концентрацию».
Бернанд Бериша перешел в «Ахмат» зимой прошлого года.
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В конце игры "Ахмат" показал хороший темп и соответственно игру.
В конце игры "Ахмат" показал хороший темп и соответственно игру.