«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» не смогли поразить ворота друг друга

В центральном поединке 8-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сильнейшего не выявили.
Ливерпуль, стадион «Энфилд Роуд»
«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» – 0:0 (0:0)
«Ливерпуль»: Миньоле, Гомес, Матип, Ловрен, Морено, Джан, Вейналдум, Хендерсон, Коутиньо (Старридж 78), Салах (Окслейд-Чемберлен 78), Фирмино (Соланке 88).
Главный тренер: Юрген Клопп.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг (Линделеф 90+3), Джонс, Смоллинг, Валенсия, Дармиан, Эррера, Матич, Мхитарян (Лингард 63), Марсьяль (Рэшфорд 66), Лукаку.
Главный тренер: Жозе Моуриньо.
Предупреждения: Смоллинг 74, Янг 87.
Судья: Мартин Аткинсон.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Игра в одни ворота с большим преимуществом Ливерпуля.
Игра в одни ворота с большим преимуществом Ливерпуля.