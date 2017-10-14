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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 8 тур
14:30 Матч завершен Ливерпуль 0:0 Ман Юнайтед
17:00 сегодня Тоттенхэм -:- Борнмут
17:00 сегодня Кристал Пэлас -:- Челси
17:00 сегодня Манчестер Сити -:- Сток Сити
19:30 сегодня Уотфорд -:- Арсенал
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 12 тур
17:00 сегодня Норвич Сити -:- Халл Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 8 тур
16:30 6’ Бавария 0:0 Фрайбург
16:30 5’ Герта 0:0 Шальке-04
19:30 сегодня Боруссия Д -:- РБ Лейпциг
Испания. Примера 2017/2018, 8 тур
17:15 сегодня Хетафе -:- Реал
21:45 сегодня Атлетико М -:- Барселона
Италия. Серия А 2017/2018, 8 тур
19:00 сегодня Ювентус -:- Лацио
21:45 сегодня Рома -:- Наполи
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 13 тур
14:00 Матч завершен Динамо М 2:0 СКА-Хабаровск
16:30 Идет первый тайм, 5’ Урал 0:0 Анжи
19:00 сегодня Краснодар -:- ЦСКА
Россия. ФНЛ 2017/2018, 18 тур
13:00 Матч завершен Томь 1:0 Факел
14:00 Матч завершен Олимпиец 0:3 Кубань
14:00 Матч завершен Крылья Советов 1:1 Ротор
14:00 Матч завершен Динамо СПб 2:2 Спартак-2
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«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» не смогли поразить ворота друг друга

сегодня, 16:20
ЛиверпульЛиверпуль0 : 0Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

В центральном поединке 8-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сильнейшего не выявили.

Ливерпуль, стадион «Энфилд Роуд»

«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» – 0:0 (0:0)

«Ливерпуль»: Миньоле, Гомес, Матип, Ловрен, Морено, Джан, Вейналдум, Хендерсон, Коутиньо (Старридж 78), Салах (Окслейд-Чемберлен 78), Фирмино (Соланке 88).
Главный тренер: Юрген Клопп.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг (Линделеф 90+3), Джонс, Смоллинг, Валенсия, Дармиан, Эррера, Матич, Мхитарян (Лингард 63), Марсьяль (Рэшфорд 66), Лукаку.
Главный тренер: Жозе Моуриньо.

Предупреждения: Смоллинг 74, Янг 87.

Судья: Мартин Аткинсон.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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Все комментарии
Ice van Reed ответил Y.N.W.A.
сегодня в 16:42
Y.N.W.A.:
Наши косяки это наши косяки. Тебе как фану МЮ было приятно смотреть в футбол в одни ворота, в ворота твоего любимого клуба?
Нц не каждый день коту масленница, может напомнить игру со Спартаком? кто очко увез из Москвы
Y.N.W.A. ответил Ice van Reed
сегодня в 16:40
Ice van Reed:
А на что претендует Ливер когда мажет 100% моменты? Или у вас судьба такая очки разбазарить потом удивляться, что не фавориты?!
Наши косяки это наши косяки.
Тебе как фану МЮ было приятно смотреть в футбол в одни ворота, в ворота твоего любимого клуба?
Горожане
сегодня в 16:40
Лукаку сегодня играл?
Jeck Denielse
сегодня в 16:40
Моуриньо из интересного публике экстраординарного тренера превратился в скучного прагматичного специалиста.....

Да лучше Халл Сити смотреть...никогда не скучно.....))
Летучий-Голландец.
сегодня в 16:39
А джет сет не заходит на ветки своей "любимой" команды?)
Или только на ветках Барсы гадить умеет..
Klaus-S
сегодня в 16:38
Хорошая игра от Ливерпуля, но опять же - реализация. Но тем не менее я думаю что будет все хорошо. По игре не уступаем никому из лидеров. Даже у этого манчестерского автобуса получалось вскрыть оборону, но Де Хэа и жестокий нефарт. Надеюсь, руководство клуба не додумается уволить Клоппа.
Ice van Reed ответил Y.N.W.A.
сегодня в 16:38
Y.N.W.A.:
И эта команда претендует на чемпионство? Да ну эти автобусы трехэтажные. Лучше уж Сити с их приятным глазу атакующим футболом. Игра в одни ворота с большим преимуществом Ливерпуля.
А на что претендует Ливер когда мажет 100% моменты? Или у вас судьба такая очки разбазарить потом удивляться, что не фавориты?!
dzvinka
сегодня в 16:37
перешуганый моур приехал на Энфилд молиться на отскок ради 1 очка)) Вымучил))
х*** он че возьмет с таким футболом в этом сезоне))
Y.N.W.A. ответил Капитан Смoллетт
сегодня в 16:37
Капитан Смoллетт:
второй клуб манчестера играет сегодня со стоком...
Автобус Юнайтед играл сегодня и люто отскочил
sergey08
сегодня в 16:36
в целом смотрелись неплохо, тупо не хватает страйкера.
p.s. сёму с сухарём.
Капитан Смoллетт ответил Lionel Messi-10
сегодня в 16:36
Lionel Messi-10:
Дикий отскок второго клуба Манчестера
второй клуб манчестера играет сегодня со стоком...
Летучий-Голландец.
сегодня в 16:35
Первый тайм более менее, а второй.. ну ничего не показали команды во втором тайме)
Моу игру конкретно сушил и своего добился.
Все таки в таком матче ждешь зрелище)
Может быть сказалось пауза из за игр сборных
DawnOfDestiny
сегодня в 16:34
опа-на))) лысый, типа, вперед?)
Дмитрий Аександров
сегодня в 16:34
Проиграли обе команды.
Дима Будаев ответил Martini1987
сегодня в 16:33
Martini1987:
всё-таки трусливая тактика у переводчика, как ни крути, пусть уж лучше мс выиграет АПЛ, чем это недоразумение))
Может у МЮ игроки за результат более ответственные,чем ливерпуль на бум бежит вперёд во-банк :да, да-нет, нет, это вообще глупо✌️😂✌️
lobsterdam
сегодня в 16:32
была дружеская встреча старых друзей, просто зачем-то ее провели на футбольном поле. Разве мог Лукаку огорчить своего кореша Миньоле, а Морено - Де Хеа? И Старридж со Смоллингом братья навек! О чем речь? А вы чего ждали?
Klopp_OUT
сегодня в 16:32
Маур настолько крут,что научил 9 нападающих оборонятся
ct
сегодня в 16:31
Столько времени ждать возвращения АПЛ, тем более такой поединок и увидеть 23ню.. Играть от обороны против команды с одной из самых ssаных защит в лиге - это песец. Им даже Уотфорд 3 забивает..
DevilsMilan
сегодня в 16:31
Мавр себе не изменяет.МС чемпион изи.
Капитан Смoллетт
сегодня в 16:30
Ахаха как же бомбят скаузеры после ничейки))) что же будет когда мю разнесет второй клуб мерсисайда на ОТ? мне жаль ливерных) кстати судя по их комментам они сами не ожидали что отделаются ничьей))
Bezymniy Ispanec
сегодня в 16:30
Очередное английское тошнилово!!!
Ty4ka98 ответил Виталик ManUtd Rus
сегодня в 16:29
Виталик ManUtd Rus:
Если бы не 1 ле , поймавший кураж , то МЮ спокойно довел бы матч до победы ! Ну а так ничейка 0-0 , пусть это будет подарком принцессе кени на открытие трибуны в ее честь )))
19 ударов против 6 в пользу "Ливерпуля", из которых у мэрсов 5 в створ ворот, у МЮ - аж 1.

Спокойно "Юнайтед" довел лишь свой автобус до трехэтажного в конце матча.
Санчо Панса
сегодня в 16:29
И снова 0-0, как и в прошлом сезоне....А вообще это уже четвертая ничья подряд между этими клубами! Я намного большего ожидал от Манчестер Юнайтед, но увы. Да, это реально была худший матч в исполнении красных дъяволов в этом сезоне! Надеюсь, таких матчей в исполнении подопечных Маура будет как можно меньше.
Evgeny Moreman
сегодня в 16:28
Ливерпуль ,конечно был ближе к победе,в первом тайме ,были обязаны забивать,Маур убийца футбола вернулся,но если МЮ станет чемпионом ,то фаны МЮ не сильно на него обидятся.
Rizo1 ответил Karkaz
сегодня в 16:28
Karkaz:
Девять нападающих не смогли забить гол?))
ахахаха
Lionel Messi-10
сегодня в 16:27
Дикий отскок второго клуба Манчестера
Василий 50
сегодня в 16:27
А "Болтун" говорил, что будет 9 нападающих.
Дима Будаев
сегодня в 16:27
МЮ отдал всю инициативу Ливерпулю, а они в свои силы то особо и неверили, Рэшфорда надо в старте выпускать, Марсьяль не тянет весь матч, Мату вместо Мхитарян, ну и Феллайни не хватало, ничья справедливый результат.
Горожане
сегодня в 16:26
Отличный результат!
yudin_duda
сегодня в 16:26
Вторая команда города отлично сыграла, Эвертон был намного хуже в игре с МЮ))
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