Президент «Металлиста 1925» заявил, что ФИФА сняла с «Днепра» 24 очка

Необычная ситуация произошла в третьем по силе украинском дивизионе, где продолжается историческое противостояние «Днепра» и «Металлиста». Правда, «Днепр» уже совсем не тот, да и от харьковского клуба осталась лишь реинкарнация под названием «Металлист 1925».

Президент «Металлиста 1925» Сергей Стороженко сообщил о том, что днепровский клуб был подвергнут санкциям ФИФА, когда пытался уйти от уплаты долгов, основав подразделение СК «Днепр-1». Функционер отметил, что ФК «Днепр» лишился 24 очков в нынешнем розыгрыше чемпионата.

Пресс-служба «Днепра» же заявила, что президент харьковского клуба откровенно врет:

«Верьте таблице, а не слухам. Накануне некоторые СМИ поспешили распространить информацию о санкциях, наложенных на наш клуб, в виде снятия 24-х очков. Со своей стороны, заявляем, что это не соответствует действительности. ФК „Днепр“ не получал уведомлений от украинских и международных дисциплинарных органов о таком решении.

Кроме того, нет никаких изменений и в турнирной таблице на официальном сайте ПФЛ Украины — организации, проводящей чемпионат среди команд второй лиги. Днепр имеет 34 очка и находится на заслуженном втором месте».

Уже завтра, 15 октября, «Днепру» предстоит сыграть с «Металлистом».

Ранее сообщалось, что фанаты «Днепра» избили болельщиков и президента «Днепра-1».

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