«Манчестер Сити» отправил семь мячей в ворота «Сток Сити»

«Манчестер Сити» дома разгромил «Сток Сити» в рамках 8-го тура чемпионата Англии.
Манчестер, стадион «Этихад - Сити оф Манчестер»
«Манчестер Сити» - «Сток Сити» 7:2 (3:1)
Голы: Жезус 17, Стерлинг 19, Сильва 27, Жезус 55, Фернандиньо 60, Сане 62, Бернарду Силва 79 - Диуф 44, Уолкер 47 (автогол).
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Отаменди, Стоунз, Уокер, Делф, Сильва, Фернандиньо (Туре 73), Стерлинг, де Брюйне (Гюндоган 66), Сане, Габриэл Жезус (Бернарду Силва 63).
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.
«Сток Сити»: Батленд, Зума, Кэмерон, Виммер (Мартинс Инди 46), Эдвардс (Собхи 53), Шакири, Флетчер, Питерс, Хесе (Афеллай 46), Шупо-Мотинг, Диуф.
Главный тренер: Марк Хьюз.
Предупреждение: Афеллай 90+2.
Судья: Крейг Поусон.
В параллельном матче «Тоттенхэм» минимально обыграл «Борнмут».
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Жаль что у меня нет ВИП статуса, так бы я для полноты картины, скинул бы фото со стадиона!
Супер крутой день! Только Сити! Только победа!!!!!!!!!!!!!!!
Жаль что у меня нет ВИП статуса, так бы я для полноты картины, скинул бы фото со стадиона!
Супер крутой день! Только Сити! Только победа!!!!!!!!!!!!!!!