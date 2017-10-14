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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 8 тур
14:30 Матч завершен Ливерпуль 0:0 Ман Юнайтед
17:00 Матч завершен Тоттенхэм 1:0 Борнмут
17:00 Матч завершен Кристал Пэлас 2:1 Челси
17:00 Матч завершен Манчестер Сити 7:2 Сток Сити
19:30 13’ Уотфорд 0:0 Арсенал
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 12 тур
17:00 Матч завершен Норвич Сити 1:1 Халл Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 8 тур
16:30 Матч завершен Бавария 5:0 Фрайбург
16:30 Матч завершен Герта 0:2 Шальке-04
19:30 Идет первый тайм, 13’ Боруссия Д 1:1 РБ Лейпциг
Испания. Примера 2017/2018, 8 тур
17:15 Матч завершен Хетафе 1:2 Реал
21:45 сегодня Атлетико М -:- Барселона
Италия. Серия А 2017/2018, 8 тур
19:00 Идет первый тайм, 43’ Ювентус 1:0 Лацио
21:45 сегодня Рома -:- Наполи
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 13 тур
14:00 Матч завершен Динамо М 2:0 СКА-Хабаровск
16:30 Матч завершен Урал 2:1 Анжи
19:00 Идет первый тайм, 41’ Краснодар 0:1 ЦСКА
Россия. ФНЛ 2017/2018, 18 тур
13:00 Матч завершен Томь 1:0 Факел
14:00 Матч завершен Олимпиец 0:3 Кубань
14:00 Матч завершен Крылья Советов 1:1 Ротор
14:00 Матч завершен Динамо СПб 2:2 Спартак-2
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19:08
Гол Роналду принес «Реалу» победу над «Хетафе»75
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19:03
Тарханов: «Игра шла до забитого гола»3
19:00
Скрипченко: «Обидно проигрывать в таком матче»2
18:58
«Халл» на шестой добавленной минуте упустил победу над «Норвичем»10
18:52
«Тоттенхэм» минимально обыграл «Борнмут»5
18:29
«Шальке» в большинстве переиграл «Герту»1
18:16
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17:59
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«Манчестер Сити» отправил семь мячей в ворота «Сток Сити»

сегодня, 18:51
Манчестер СитиМанчестер Сити7 : 2Сток СитиСток СитиМатч завершен

«Манчестер Сити» дома разгромил «Сток Сити» в рамках 8-го тура чемпионата Англии.

Манчестер, стадион «Этихад - Сити оф Манчестер»

«Манчестер Сити» - «Сток Сити» 7:2 (3:1)
Голы: Жезус 17, Стерлинг 19, Сильва 27, Жезус 55, Фернандиньо 60, Сане 62, Бернарду Силва 79 - Диуф 44, Уолкер 47 (автогол).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Отаменди, Стоунз, Уокер, Делф, Сильва, Фернандиньо (Туре 73), Стерлинг, де Брюйне (Гюндоган 66), Сане, Габриэл Жезус (Бернарду Силва 63).
Главный тренер: Хосеп Гвардиола.

«Сток Сити»: Батленд, Зума, Кэмерон, Виммер (Мартинс Инди 46), Эдвардс (Собхи 53), Шакири, Флетчер, Питерс, Хесе (Афеллай 46), Шупо-Мотинг, Диуф.
Главный тренер: Марк Хьюз.

Предупреждение: Афеллай 90+2.

Судья: Крейг Поусон.

В параллельном матче «Тоттенхэм» минимально обыграл «Борнмут».

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Все комментарии
Karkaz ответил Nikuz Z
сегодня в 19:41
Nikuz Z:
Посмотри буквально сегодня на результат Кристал Палас и Челси. Классическое подтверждение того, что самый последний в АПЛ может выиграть у самого первого (чемпиона).
Так я о другом. У Челси игра не на высоте и нет практически того, кто игру решает. Поэтому они не далеко ушли от КП.Даже в прошлом сезоне когда был Коста, когда игра была лучше Челси выигрывал у аутсайдеров легко, хоть и не разгромно, в отличие от того же Сити, который меньше трёх голов аутсайдерам не забивает.
бoсх
сегодня в 19:35
пеп молоток,ведет свой 3й клуб к чемпионству!)
abramjan
сегодня в 19:34
    Igo0rek ответил Ми Ша
    сегодня в 19:30
    Ми Ша:
    Мои поздравления)) Сити в этом сезоне действительно демонстрирует впечатляющий футбол. Склоняюсь к тому, что первое место АПЛ останется за вами.
    Спасибо)
    Ми Ша ответил Igo0rek
    сегодня в 19:28
    Igo0rek:
    Эмоции зашкаливают просто! Был сегодня на стадионе, под занавес своего отпуска все таки смог оформить визу. Изначально планировал поехать на матч с Ливерпулем, но не успел подготовить все документы. Очень расстроился, что поеду на матч с не очень серьезным соперником. Но Манчестер Сити подарил мне сегодня праздник! Великолепная победа! Зевнули два необязательных гола, но черт возьми, это было круто! Жаль что у меня нет ВИП статуса, так бы я для полноты картины, скинул бы фото со стадиона! Супер крутой день! Только Сити! Только победа!!!!!!!!!!!!!!!
    Мои поздравления)) Сити в этом сезоне действительно демонстрирует впечатляющий футбол. Склоняюсь к тому, что первое место АПЛ останется за вами.
    волгoдoн ответил Nikuz Z
    сегодня в 19:27
    Nikuz Z:
    Может скинемся ему на огнетушитель? Чтобы не так подгорало!
    Пусть горит.
    Nikuz Z ответил волгoдoн
    сегодня в 19:25
    волгoдoн:
    жменебот)
      волгoдoн ответил League1
      сегодня в 19:24
      League1:
      Типичный почерк пепки гвардиолы: бей, добивай унижай. У кого-то ещё хватает глупости с джентльменом его сравнивать. Типичный конкистадор с оспой в кармане...
      жменебот)
      Nikuz Z ответил Karkaz
      сегодня в 19:24
      Karkaz:
      что то аутсайдеры апловские не дают бой) Хотя для меня давно было ясно, если у фаворита поставлена более менее игра и есть исполнители, то никакие сток сити и борнмуты не помеха.
      Посмотри буквально сегодня на результат Кристал Палас и Челси. Классическое подтверждение того, что самый последний в АПЛ может выиграть у самого первого (чемпиона).
      волгoдoн ответил Y.N.W.A.
      сегодня в 19:24
      Y.N.W.A.:
      Предлагаю устроить митинг с требованиями справедливой выдачи ВИПов пользователям. Долой троллей, випы норм пацанам!
      Випы выдаются только парламентскому "большинству"-спартачам и халамадридцам.Митинги бессмысленны.
      nnb199O
      сегодня в 19:23
      Модеры дайте Игореку вип статус, жалко что ли, пусть поставит фото со стадиона, после сразу можете отнять обратно))
      Nikuz Z ответил League1
      сегодня в 19:22
      League1:
      Типичный почерк пепки гвардиолы: бей, добивай унижай. У кого-то ещё хватает глупости с джентльменом его сравнивать. Типичный конкистадор с оспой в кармане...
        Nikuz Z
        сегодня в 19:20
        Гвардиола похоже строит новую Барсу, без Месси, Хави и Инъесты, но такую же грозную и эффективную. Плюс суровая закалка Премьер-лигой. Если у него все получится - на выходе будет просто убийственный монстр!
        League1
        сегодня в 19:19
        Типичный почерк пепки гвардиолы: бей, добивай унижай. У кого-то ещё хватает глупости с джентльменом его сравнивать. Типичный конкистадор с оспой в кармане...
        Y.N.W.A.
        сегодня в 19:14
        Предлагаю устроить митинг с требованиями справедливой выдачи ВИПов пользователям. Долой троллей, випы норм пацанам!
        Karkaz
        сегодня в 19:12
        что то аутсайдеры апловские не дают бой) Хотя для меня давно было ясно, если у фаворита поставлена более менее игра и есть исполнители, то никакие сток сити и борнмуты не помеха.
        волгoдoн ответил 3ton
        сегодня в 19:11
        3ton:
        модеры , у меня ВИП до 1.02.2020 года ... снимите два месяца и дайте их пользователю Igo0rek😁
        Мне тоже пару дней надо)
        Igo0rek ответил Летучий-Голландец.
        сегодня в 19:11
        Летучий-Голландец.:
        А что это болельщики уходили со стадиона?) Как будто это Сити с таким счетом проигрывали))
        Сложно сказать, я не спрашивал))
        Что очень не понравилось. Так это спекулянты... Из-за них некоторые люди, не могут попасть на футбол. От этого и наличие пустых мест.
        manutd navsegda
        сегодня в 19:10
        На сегодня чемпион АПЛ это Сити, они просто звери!
        волгoдoн ответил dzvinka
        сегодня в 19:10
        dzvinka:
        модеры, дайте випку Игорьку, не жмитесь
        Летучий-Голландец. ответил Igo0rek
        сегодня в 19:08
        Igo0rek:
        Была акция со скидками на билеты, и я решил слетать. Изначально планировал в отпуск полететь в штаты, но потом решил поехать все таки на матч любимой команды))
        А что это болельщики уходили со стадиона?)
        Как будто это Сити с таким счетом проигрывали))
        3ton
        сегодня в 19:08
        модеры , у меня ВИП до 1.02.2020 года ... снимите два месяца и дайте их пользователю Igo0rek😁
        dzvinka
        сегодня в 19:05
        модеры, дайте випку Игорьку, не жмитесь
        dzvinka ответил Igo0rek
        сегодня в 19:05
        Igo0rek:
        Была акция со скидками на билеты, и я решил слетать. Изначально планировал в отпуск полететь в штаты, но потом решил поехать все таки на матч любимой команды))
        красавчик!
        модеры, дайти дядьке випку! жмоты!
        Igo0rek ответил sihafazatron
        сегодня в 19:03
        sihafazatron:
        если ты и в правду был на матче, то завидую тебе)) по поводу пропущенных мячей, ни то чтобы зевнули, а просто не повезло, 1-й гол рикошет, 2-й гол от уокера, а в остальном полностью контролировали игру. могли и 10 забить) с победой! теперь ждем наполи
        Была акция со скидками на билеты, и я решил слетать. Изначально планировал в отпуск полететь в штаты, но потом решил поехать все таки на матч любимой команды))
        Марк Аврелий
        сегодня в 19:03
        Потихоньку Сити уходит в отрыв.
        3ton ответил волгoдoн
        сегодня в 19:02
        волгoдoн:
        Я тоже примерно с 2007-2008-го. Мне никогда не дадут) И не надо)
        А "минусовать" НГУшу🤣🤣🤣🤣
        Марк Аврелий ответил David Villa7
        сегодня в 19:02
        David Villa7:
        "С таким составом можно было бы побеждать и крупнее" - цитаты великих школьриков.
        Прикольная у тебя аватарка.
        murattime
        сегодня в 19:02
        Щяс начнётся,,,,, физрук,два состава,повезло,в сон потянуло)))))
        Igo0rek ответил dzvinka
        сегодня в 19:01
        dzvinka:
        если это правда, рад за тебя! с победой!
        Спасибо))
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