Индзаги: «Это исторический результат»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги остался в восторге от победы своей команды над «Ювентусом» (2:1) в последнем туре Серии А.

«Этот результат войдет в историю „Лацио“. В этой игре для победы моим футболистам нужно было выбросить из головы все лишние мысли и не поддаваться давлению. Во втором тайме мы почувствовали себя раскованнее, начали пробовать использовать домашние заготовки.

Сегодня мы достигли чего-то особенного, и парни заслужили признание, потому что это событие войдет в историю. Некоторые говорили, что мы закончим сезон в районе 10-го места, но теперь всё стало на свои места».

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