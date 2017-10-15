Венгер: «Арбитр принял скандальное решение, назначив пенальти в ворота „Арсенала“»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер остался недоволен решением судьи назначить пенальти в ворота «канониров» в матче 8-го тура АПЛ с «Уотфордом» (1:2).

«Арбитр принял скандальное решение, назначив такой пенальти в ворота „Арсенала“. Судья в этом моменте был намного ближе меня к эпизоду, но когда смотришь этот момент на повторе, то такое решение становится трудно понять.

Впрочем, мы должны были справиться с этим, у „Арсенала“ было много шансов забить второй мяч. Мы не смогли реализовать выход один на один и в итоге были наказаны за это».

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