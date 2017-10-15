Семак: «„Уфе“ всегда хочется побеждать, и матч с „Локомотивом“ стоит особняком»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак в преддверии матча с «Локомотивом» отметил, что уфимская команда будет делать все от нее зависящее, чтобы подняться в турнирной таблице.

«Мы сделали все, что запланировали в эту паузу. Будем играть и зарабатывать очки, много команд идут плотно в таблице. Большая группа команд сосредоточена в центре таблицы – до пятого места три очка, до переходных матчей два очка. В каждом туре все может меняться в зависимости от результатов той или иной команды.

Каждый матч надо стараться выиграть. Самоотдача у наших игроков всегда на самом высоком уровне. Матч с „Локомотивом“ стоит особняком, нам всегда хочется побеждать. Удачные и неудачные игры чередуются. Нам надо работать, мы можем играть лучше. Будем стараться делать все от нас зависящее, чтобы подняться в турнирной таблице.

Работали ли над тем, чтобы не пропускать от „Локомотива“ с дальних ударов? Блокировать все удары невозможно. Стоит отдать должное футболистам „Локо“, которые умеют бить издалека. Фернандеш уже много забил, он качественный футболист, который умеет бить и забивать. Наша задача сделать так, чтобы таких возможностей у него было меньше».

В прошлом своем матче «Уфа» сыграла вничью с ЦСКА (0:0).

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