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Классон: «ЦСКА хорошо оборонялся вдесятером»

вчера, 23:11
КраснодарКраснодар0 : 1ЦСКАЦСКАМатч завершен

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1).

«Сложно сказать, что не так мы сделали сегодня. На самом деле считаю, что нам удалась неплохая игра, но просто не удалось забить. Если бы забили первыми, этот матч сложился бы по-другому. Вот и всё. ЦСКА — команда достаточно сильная, и они оборонялись очень хорошо. Какой-нибудь условный аутсайдер оборонялся бы на их месте гораздо хуже. Каким-то образом мы не забивали, но потому что они оборонялись вдесятером. Так можно сказать. Тем не менее это не оправдание. Мы обязаны были создавать моменты и их реализовывать.

Я не согласен, что дело в слабой подготовке. Считаю, что мы готовы хорошо. Просто это стечение определённых обстоятельств и отсутствие удачи. В одной игре забиваешь два мяча, в другой — ни одного», - сказал Классон.

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Все комментарии
Kerri
сегодня в 00:12
ЦСКА с победой!
sir-5
вчера в 23:41
Поплачь.Выгони из дома бесов и жену.Выпей и всё наладится.
Serge Boykov
вчера в 23:20
Главное счёт на табло и 3 очка в кармане!
А Классону надо было хоть один из кучи моментов реализовывать,а не рассуждать потом кто как оборонялся!
Краснодар почему-то почти всем проигрывает из первой 4-5 команд или вничью играет,а чтобы бороться хотя бы за зону ЛЧ надо побеждать сильные команды!
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