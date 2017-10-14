Бубнов: «Интересно, сколько будет ждать Галицкий»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал игру «Краснодара» в матче 13-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:1).
«Шалимов промахнулся со стартовым составом. Ристич потерялся, раньше на этой позиции он не играл с первых минут. Не знаю, зачем он его выпустил на такой матч. Были варианты поинтереснее. Он прекрасно понимал, что ЦСКА будет играть в пять защитников от обороны. Так ставь двух нападающих, можно и трех! Средняя линия и оборона соперника экспериментальная – почему не попробовать на нее надавить с первых минут. Флангами „Краснодар“ играет мало, а в центре поля ЦСКА их связал за счет серьезного насыщения. „Краснодар“ предсказуем, их манеру игры уже все давно изучили.
„Краснодар“ проиграл в четвертый раз в РФПЛ, вылетел из Кубка России и Лиги Европы. Шалимов очень близок к отставке. Интересно, сколько будет ждать Галицкий. Расстанется сейчас, в зимнюю паузу или и дальше будет верить в Шалимова. Думаю, что сейчас он этого делать не станет, хотя если бы „Краснодар“ не посыпался в последних турах, то шел бы сейчас рядом с „Зенитом“ и „Локомотивом“».
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Сегодня 22:14
Великий знаток футбола Бубнов предсказывал победу Краснодара. А теперь ищет виновного в том, что он ( Бубнов) в футболе не разбирается.
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Ну, почему же? Бубнов всё верно предсказывал - по составу Краснодар сильнее ЦСКА, поэтому и была на него ставка.) Так же можно сказать, что Зенит в каждом матче фаворит, и если Зенит проиграет это не будет означать, что тот, кто ставил на Зенит не разбирается в футболе.
Да и нельзя забывать про моменты у Краснодара, которые он не использовал. Взять хотя бы момент у Классона. А сколько Акинфеев вытащил?
Вот и результат.
А вот Шалимов мне и как футболист не нравился)))
Сегодня 22:14
Великий знаток футбола Бубнов предсказывал победу Краснодара. А теперь ищет виновного в том, что он ( Бубнов) в футболе не разбирается.
-------------------------------------------------------------------------------
Ну, почему же? Бубнов всё верно предсказывал - по составу Краснодар сильнее ЦСКА, поэтому и была на него ставка.) Так же можно сказать, что Зенит в каждом матче фаворит, и если Зенит проиграет это не будет означать, что тот, кто ставил на Зенит не разбирается в футболе.
Да и нельзя забывать про моменты у Краснодара, которые он не использовал. Взять хотя бы момент у Классона. А сколько Акинфеев вытащил?
Вот и результат.
А вот Шалимов мне и как футболист не нравился)))
В части , когда сменят тренерa дык Александр иди и Не бубни
Поймешь на своей шкуре какой тренерский , тяжкий хлеб...
В части , когда сменят тренерa дык Александр иди и Не бубни
Поймешь на своей шкуре какой тренерский , тяжкий хлеб...