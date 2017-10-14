Бубнов: «Интересно, сколько будет ждать Галицкий»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал игру «Краснодара» в матче 13-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:1).

«Шалимов промахнулся со стартовым составом. Ристич потерялся, раньше на этой позиции он не играл с первых минут. Не знаю, зачем он его выпустил на такой матч. Были варианты поинтереснее. Он прекрасно понимал, что ЦСКА будет играть в пять защитников от обороны. Так ставь двух нападающих, можно и трех! Средняя линия и оборона соперника экспериментальная – почему не попробовать на нее надавить с первых минут. Флангами „Краснодар“ играет мало, а в центре поля ЦСКА их связал за счет серьезного насыщения. „Краснодар“ предсказуем, их манеру игры уже все давно изучили.

„Краснодар“ проиграл в четвертый раз в РФПЛ, вылетел из Кубка России и Лиги Европы. Шалимов очень близок к отставке. Интересно, сколько будет ждать Галицкий. Расстанется сейчас, в зимнюю паузу или и дальше будет верить в Шалимова. Думаю, что сейчас он этого делать не станет, хотя если бы „Краснодар“ не посыпался в последних турах, то шел бы сейчас рядом с „Зенитом“ и „Локомотивом“».

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