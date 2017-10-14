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14:30 Матч завершен Ливерпуль 0:0 Ман Юнайтед
17:00 Матч завершен Тоттенхэм 1:0 Борнмут
17:00 Матч завершен Кристал Пэлас 2:1 Челси
17:00 Матч завершен Манчестер Сити 7:2 Сток Сити
19:30 Матч завершен Уотфорд 2:1 Арсенал
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 12 тур
17:00 Матч завершен Норвич Сити 1:1 Халл Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 8 тур
16:30 Матч завершен Бавария 5:0 Фрайбург
16:30 Матч завершен Герта 0:2 Шальке-04
19:30 Матч завершен Боруссия Д 2:3 РБ Лейпциг
Испания. Примера 2017/2018, 8 тур
17:15 Матч завершен Хетафе 1:2 Реал
21:45 Закончился первый тайм Атлетико М 1:0 Барселона
Италия. Серия А 2017/2018, 8 тур
19:00 Матч завершен Ювентус 1:2 Лацио
21:45 Закончился первый тайм Рома 0:1 Наполи
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 13 тур
14:00 Матч завершен Динамо М 2:0 СКА-Хабаровск
16:30 Матч завершен Урал 2:1 Анжи
19:00 Матч завершен Краснодар 0:1 ЦСКА
Россия. ФНЛ 2017/2018, 18 тур
13:00 Матч завершен Томь 1:0 Факел
14:00 Матч завершен Олимпиец 0:3 Кубань
14:00 Матч завершен Крылья Советов 1:1 Ротор
14:00 Матч завершен Динамо СПб 2:2 Спартак-2
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Шалимов: «Пусть критикуют, мы на это внимания особо не обращаем»

сегодня, 21:35
КраснодарКраснодар0 : 1ЦСКАЦСКАМатч завершен

Наставник «Краснодара» Игорь Шалимов в эфире канала «Наш футбол» прокомментировал домашнее поражение от ЦСКА (0:1) в матче 13-го тура РФПЛ.

«Игра хорошая, особенно второй тайм. Мы владели инициативой, мячом, во втором тайме создали много опасных моментов.

Не хватило гола. Были моменты, особенно у Классона, что непонятно, как мы не попадаем. Второй тайм хороший, но играть хорошо и добиваться результата — разные вещи. Будем думать, как это поправлять, что с этим делать. Мы сегодня, наверное, незаслуженно проиграли, но это уже никого не волнует — три очка увозит ЦСКА.

Критики много, но я, правда, позитива тоже не слышу. Когда мы выигрываем со счётом 5:1, идёт молчание. А когда у нас неудача, все вдруг просыпаются и критикуют. Пусть критикуют, мы на это внимания особо не обращаем. Мы работаем и двигаемся дальше».

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Все комментарии
волгoдoн ответил sir-5
сегодня в 22:44
sir-5:
Не был.В Будапеште на набережной Дуная :Обувь всех размеров и состояния(от шикарной до ужасно поношенной,включая детскую) на парапете.Место,где нацисты топили евреев.Потрясающая скорбная композиция!
Жестко.Не для слабонервных.
Napoleon Bonapart ответил Сергеевич вернулся 1
сегодня в 22:41
Сергеевич вернулся 1:
Столько народу пришло на стадион. Гибче, хитрей надо быть с тактикой, да и на Смолова не стоит так надеяться. Закрыли полностью его с тремя эшелонами защиты. Можно было предвидеть , что оппонент сыграет именно так. В итоге медленный переход центра поля, мало движения, игроки играли по мячу в первом тайме. Критика-двигатель прогресса. Игнорирование-это тоже самое что "это ваши проблемы".
Так дело в том, что Смолов- обычная распиаренная посредственность, которая намылилась, если не ошибаюсь, аж в Англию!
sir-5 ответил волгoдoн
сегодня в 22:37
волгoдoн:
Никогда не бывал в Ливерпуле,к сожалению. Там есть скульптура из десятков статуй,которые вместе с приливом обреченно уходят в море.
Не был.В Будапеште на набережной Дуная :Обувь всех размеров и состояния(от шикарной до ужасно поношенной,включая детскую) на парапете.Место,где нацисты топили евреев.Потрясающая скорбная композиция!
Napoleon Bonapart
сегодня в 22:36
Ну дает чувак, с него, как с гуся вода. Молодец.
волгoдoн ответил sir-5
сегодня в 22:23
sir-5:
Создать скульптуру в домашних условиях трудно :Берёшь кусок мрамора,и сколько лишнее не отсекаешь,везде проглядывается лицо Шалимова???
Никогда не бывал в Ливерпуле,к сожалению. Там есть скульптура из десятков статуй,которые вместе с приливом обреченно уходят в море.
украб украл укроп
сегодня в 22:18
шалимов не уйдет чую пока галя не перестанет упираться
CSKA Rek
сегодня в 22:14
да нормально все,чего вы. 4 место это нормально после 13 туров
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 22:11
Столько народу пришло на стадион. Гибче, хитрей надо быть с тактикой, да и на Смолова не стоит так надеяться. Закрыли полностью его с тремя эшелонами защиты. Можно было предвидеть , что оппонент сыграет именно так. В итоге медленный переход центра поля, мало движения, игроки играли по мячу в первом тайме.
Критика-двигатель прогресса. Игнорирование-это тоже самое что "это ваши проблемы".
LAISMEN
сегодня в 22:07
"Люди очень чувствительны к тому, как к ним относятся; малейшая критика ранит их, особенно если попадает по больному месту".
НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ
сегодня в 22:02
ну ну, давай дальше хорони команду и не обращай внимание
salaga ответил sir-5
сегодня в 22:01
sir-5:
Парафраз,аналогия,предчувствие схожего финала.
Надеюсь Галицкий разберётся что к чему.
Azu-Killah37
сегодня в 21:58
Мне кажется пора бы уже Галицкому обратить на это внимание и убрать Шалимова! Очень симпатичная команда, ей нужен более профессиональный тренер!
Kerri
сегодня в 21:57
Шалимову пора на выход!
salaga ответил sir-5
сегодня в 21:56
sir-5:
Создать скульптуру в домашних условиях трудно :Берёшь кусок мрамора,и сколько лишнее не отсекаешь,везде проглядывается лицо Шалимова???
Оно в отскочивших осколках - там ищи.
sir-5 ответил salaga
сегодня в 21:55
salaga:
Мы - Николай II?
Парафраз,аналогия,предчувствие схожего финала.
sir-5 ответил salaga
сегодня в 21:54
salaga:
Роден не стал бы лепить с Шалимова - он бы опозорился: в натуре и намёка нет на мысль.
Создать скульптуру в домашних условиях трудно :Берёшь кусок мрамора,и сколько лишнее не отсекаешь,везде проглядывается лицо Шалимова???
salaga ответил sir-5
сегодня в 21:54
sir-5:
Мы,Великий князь Кавказский и прочая и прочая и прочая....
Мы - Николай II?
порт
сегодня в 21:54
Ну когда погонят, тогда уже поздно будет обращать внимание.
salaga ответил sir-5
сегодня в 21:53
sir-5:
Я знаю.Но ты не корректен,пытаясь оценивать Шалимова по рейтингу классики. Я даже кушать перестал...
Роден не стал бы лепить с Шалимова - он бы опозорился: в натуре и намёка нет на мысль.
sir-5 ответил salaga
сегодня в 21:52
salaga:
Пусть критикуют, мы на это внимания особо не обращаем. ---------------------------------------------------------------------------------- Мы - это он с Галицким? Или уже оппозицию там сколотил?
Мы,Великий князь Кавказский и прочая и прочая и прочая....
волгoдoн
сегодня в 21:51
У Шалимова отчетливое спартаковское мышление.
По cвински обходится с магнитом.
sir-5 ответил salaga
сегодня в 21:51
salaga:
Я имел в виду скульптуру Огюста Родена "Мыслитель".
Я знаю.Но ты не корректен,пытаясь оценивать Шалимова по рейтингу классики. Я даже кушать перестал...
salaga ответил sir-5
сегодня в 21:49
sir-5:
Запросто :Стоит в задумчивости,катая рассеянно шары в кармане брюк.
Я имел в виду скульптуру Огюста Родена "Мыслитель".
LAISMEN
сегодня в 21:47
Просто у человека присутствует понятие как ОБОСТРЕННОЕ ЧУВСТВО СПРАВЕДЛИВОСТИ
salaga
сегодня в 21:46
Пусть критикуют, мы на это внимания особо не обращаем.
----------------------------------------------------------------------------------
Мы - это он с Галицким? Или уже оппозицию там сколотил?
sir-5 ответил salaga
сегодня в 21:44
salaga:
Будем думать, как это поправлять, что с этим делать. --------------------------------------------------------------------------- Забавно. Представьте себе Шалимова в позе мыслителя.
Запросто :Стоит в задумчивости,катая рассеянно шары в кармане брюк.
sir-5
сегодня в 21:43
Молодец,так держать!!!
salaga
сегодня в 21:42
Будем думать, как это поправлять, что с этим делать.
---------------------------------------------------------------------------
Забавно. Представьте себе Шалимова в позе мыслителя.
kidman4ik
сегодня в 21:40
4 подряд поражение
Проиграли ТОМИ из ФНЛ (в кубке), тульскому Арсеналу, ну и зениту с конями.
Причем игры у команды как не было так и нет.
Шалимов, подавай в отставку, это ФИАСКО!!!
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