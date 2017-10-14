Шалимов: «Пусть критикуют, мы на это внимания особо не обращаем»

Наставник «Краснодара» Игорь Шалимов в эфире канала «Наш футбол» прокомментировал домашнее поражение от ЦСКА (0:1) в матче 13-го тура РФПЛ.

«Игра хорошая, особенно второй тайм. Мы владели инициативой, мячом, во втором тайме создали много опасных моментов.

Не хватило гола. Были моменты, особенно у Классона, что непонятно, как мы не попадаем. Второй тайм хороший, но играть хорошо и добиваться результата — разные вещи. Будем думать, как это поправлять, что с этим делать. Мы сегодня, наверное, незаслуженно проиграли, но это уже никого не волнует — три очка увозит ЦСКА.

Критики много, но я, правда, позитива тоже не слышу. Когда мы выигрываем со счётом 5:1, идёт молчание. А когда у нас неудача, все вдруг просыпаются и критикуют. Пусть критикуют, мы на это внимания особо не обращаем. Мы работаем и двигаемся дальше».

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