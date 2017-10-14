Миланов: «Игра с „Краснодаром“ получилась очень тяжелой»

Полузащитник ЦСКА Георги Миланов прокомментировал победу над «Краснодаром» (1:0).

«У нас была очень тяжёлая игра. У нас во 2-м тайме были очень хорошие моменты в контратаках. Понятно, что мы играли строго в оборону, у „Краснодара“ получились 2-3 момента, но наши моменты были стопроцетными. И „Краснодар“ хорошая команда. Мы хорошо играем на выезде, но много очков теряем дома. Если будем брать очки дома, то будем на первом месте», - сказал Миланов.

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