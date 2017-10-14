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17:00 Матч завершен Тоттенхэм 1:0 Борнмут
17:00 Матч завершен Кристал Пэлас 2:1 Челси
17:00 Матч завершен Манчестер Сити 7:2 Сток Сити
19:30 Матч завершен Уотфорд 2:1 Арсенал
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 12 тур
17:00 Матч завершен Норвич Сити 1:1 Халл Сити
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16:30 Матч завершен Бавария 5:0 Фрайбург
16:30 Матч завершен Герта 0:2 Шальке-04
19:30 Матч завершен Боруссия Д 2:3 РБ Лейпциг
Испания. Примера 2017/2018, 8 тур
17:15 Матч завершен Хетафе 1:2 Реал
21:45 Закончился первый тайм Атлетико М 1:0 Барселона
Италия. Серия А 2017/2018, 8 тур
19:00 Матч завершен Ювентус 1:2 Лацио
21:45 Закончился первый тайм Рома 0:1 Наполи
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14:00 Матч завершен Динамо М 2:0 СКА-Хабаровск
16:30 Матч завершен Урал 2:1 Анжи
19:00 Матч завершен Краснодар 0:1 ЦСКА
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13:00 Матч завершен Томь 1:0 Факел
14:00 Матч завершен Олимпиец 0:3 Кубань
14:00 Матч завершен Крылья Советов 1:1 Ротор
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Миланов: «Игра с „Краснодаром“ получилась очень тяжелой»

сегодня, 21:51
КраснодарКраснодар0 : 1ЦСКАЦСКАМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Георги Миланов прокомментировал победу над «Краснодаром» (1:0).

«У нас была очень тяжёлая игра. У нас во 2-м тайме были очень хорошие моменты в контратаках. Понятно, что мы играли строго в оборону, у „Краснодара“ получились 2-3 момента, но наши моменты были стопроцетными. И „Краснодар“ хорошая команда. Мы хорошо играем на выезде, но много очков теряем дома. Если будем брать очки дома, то будем на первом месте», - сказал Миланов.

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Все комментарии
DAD81 ответил Дед за ЦСКА
сегодня в 22:41
Дед за ЦСКА:
Доброго здоровья, увы не юмор,истина,можно найти(если сохранились) его интервью газете Сов. спорт, увы,год не помню. Всех благ Вам.
Я не это имел в виду. Значит, опечатались. Вы про сейвы говорите, а сейфы - это где обычно ценности хранят и т.п.
Дед за ЦСКА ответил DAD81
сегодня в 22:36
DAD81:
Дед, дорогой, с победой! Про "сейф" - это юмор? )))
Доброго здоровья, увы не юмор,истина,можно найти(если сохранились) его интервью газете Сов. спорт, увы,год не помню. Всех благ Вам.
DAD81 ответил Дед за ЦСКА
сегодня в 22:32
Дед за ЦСКА:
Красно синих Болельщиков с трудной,без 5 игроков основы но ПОБЕДОЙ. Прав Георги, на поле быков с таким составом ЦСКА выгрыз буквально победу.Лев Яшин говорил, что у классного вратаря все мячи должны лететь в него, сейф - ошибка( не правильно выбранная позиция), гол - фатальная ошибка. В этом матче Игорь очередной раз сухой,играл почти без сейфов. Вся команда (особенно молодые) МОЛОДЦЫ!!!
Дед, дорогой, с победой! Про "сейф" - это юмор? )))
Дед за ЦСКА
сегодня в 22:26
Красно синих Болельщиков с трудной,без 5 игроков основы но ПОБЕДОЙ. Прав Георги, на поле быков с таким составом ЦСКА выгрыз буквально победу.Лев Яшин говорил, что у классного вратаря все мячи должны лететь в него, сейф - ошибка( не правильно выбранная позиция), гол - фатальная ошибка. В этом матче Игорь очередной раз сухой,играл почти без сейфов. Вся команда (особенно молодые) МОЛОДЦЫ!!!
sir-5
сегодня в 22:16
Не знаю,уж как это Гинер добивается,но это у него почти всегда так.Не отнимешь.
cska1948 ответил sir-5
сегодня в 22:14
sir-5:
Мне,честно говоря,приятней,что никто из посаженных плотно на скамью(Миланов и другие "старички")не оплошали,бились до конца.
А это, на мой взгляд, говорит о хорошем климате в команде.
sir-5 ответил cska1948
сегодня в 22:13
cska1948:
И что отрадно, молодёжь звёзд с неба не хватает, пока, но и общей картины не портит.
Мне,честно говоря,приятней,что никто из посаженных плотно на скамью(Миланов и другие "старички")не оплошали,бились до конца.
cska1948 ответил sir-5
сегодня в 22:11
sir-5:
Согласен.Тем приятнее этот сюрприз.
И что отрадно, молодёжь звёзд с неба не хватает, пока, но и общей картины не портит.
sir-5 ответил salaga
сегодня в 22:11
salaga:
Если будем брать очки дома, то будем на первом месте», - сказал Миланов. ---------------------------------------------------------------------------------------- Дома зрителей нет - некому создавать шумовой фон.
Сегодня,во всяком случае,три тысячи неспартанцев "переболели" неорганизованное тридцатитысячное бычье стадо.
sir-5 ответил cska1948
сегодня в 22:10
cska1948:
Сегодня ВСЯ команда молодец!
Согласен.Тем приятнее этот сюрприз.
cska1948 ответил sir-5
сегодня в 22:09
sir-5:
Молодец,хорошо сыграл!
Сегодня ВСЯ команда молодец!
salaga
сегодня в 22:04
Если будем брать очки дома, то будем на первом месте», - сказал Миланов.
----------------------------------------------------------------------------------------
Дома зрителей нет - некому создавать шумовой фон.
sir-5
сегодня в 21:59
Молодец,хорошо сыграл!
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