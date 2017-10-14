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14:30 Матч завершен Ливерпуль 0:0 Ман Юнайтед
17:00 Матч завершен Тоттенхэм 1:0 Борнмут
17:00 Матч завершен Кристал Пэлас 2:1 Челси
17:00 Матч завершен Манчестер Сити 7:2 Сток Сити
19:30 Матч завершен Уотфорд 2:1 Арсенал
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 12 тур
17:00 Матч завершен Норвич Сити 1:1 Халл Сити
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16:30 Матч завершен Бавария 5:0 Фрайбург
16:30 Матч завершен Герта 0:2 Шальке-04
19:30 Матч завершен Боруссия Д 2:3 РБ Лейпциг
Испания. Примера 2017/2018, 8 тур
17:15 Матч завершен Хетафе 1:2 Реал
21:45 Закончился первый тайм Атлетико М 1:0 Барселона
Италия. Серия А 2017/2018, 8 тур
19:00 Матч завершен Ювентус 1:2 Лацио
21:45 Закончился первый тайм Рома 0:1 Наполи
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 13 тур
14:00 Матч завершен Динамо М 2:0 СКА-Хабаровск
16:30 Матч завершен Урал 2:1 Анжи
19:00 Матч завершен Краснодар 0:1 ЦСКА
Россия. ФНЛ 2017/2018, 18 тур
13:00 Матч завершен Томь 1:0 Факел
14:00 Матч завершен Олимпиец 0:3 Кубань
14:00 Матч завершен Крылья Советов 1:1 Ротор
14:00 Матч завершен Динамо СПб 2:2 Спартак-2
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Ганчаренко: «В ЦСКА нет никаких задержек по зарплате»

сегодня, 22:02
ЦСКАЦСКА-:-БазельБазель18.10.2017 в 21:45 Не начался

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко рассказал о состоянии здоровья футболистов «армейцев» в преддверии матча с «Базелем», а также прокомментировал слухи о задержке зарплаты в ЦСКА.

«Думаю, к матчу с „Базелем“ в строю будут все, за исключением Дзагоева.

Что касается слухов о задержке зарплат, то никаких задержек нет, не стоит лишний раз провоцировать. Все выплачивается вовремя. Трансферная политика? Впереди много матчей, мы думаем пока о выходе из группы Лиги чемпионов и о тройке в чемпионате, а зимой будем размышлять о других вопросах».

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Все комментарии
DAD81 ответил serh62
сегодня в 22:37
serh62:
Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал о финансовой ситуации в ЦСКА. По его словам, в клубе есть задержки по зарплатам. «Мне говорят, что финансовое положение в ЦСКА аховое, есть задержки по зарплатам и невыплаченные премиальные. В общем, атмосфера не очень хорошая. ЭТОТ СТАРИКАН СОВСЕМ СПЯТИЛ. ..запретили вещать про зенит, так он вероятно другую кормушку нашел. это у орлова положение аховое. скоро будет из дурки верещать..
Да из стана армейцев муха не вылетит без контроля того, куда она полетит. Кто там будет этом у Орлову что-то рассказывать про ситуацию в ЦСКА? Бред старого сумасшедшего.
Морозовский ответил serh62
сегодня в 22:30
serh62:
Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал о финансовой ситуации в ЦСКА. По его словам, в клубе есть задержки по зарплатам. «Мне говорят, что финансовое положение в ЦСКА аховое, есть задержки по зарплатам и невыплаченные премиальные. В общем, атмосфера не очень хорошая. ЭТОТ СТАРИКАН СОВСЕМ СПЯТИЛ. ..запретили вещать про зенит, так он вероятно другую кормушку нашел. это у орлова положение аховое. скоро будет из дурки верещать..
Орлов выполняет указание "проекта".
Казанский ответил sir-5
сегодня в 22:26
sir-5:
Это Федун слух запустил,мамой клянусь! А озвучили всякие уткины.
Сирота что-ли,таким клясться?
sir-5
сегодня в 22:25
Это Федун слух запустил,мамой клянусь! А озвучили всякие уткины.
ermak6448
сегодня в 22:25
перед евро играми зарплату надо платить во время, а то смылят матч
Palex ответил Ваня лучший
сегодня в 22:16
Ваня лучший:
На .этого давно выжившего из ума человека не надо обращать внимание. Он вряд ли сам понимает что говорит.
Пройдет лет десять-пятнадцать и кое кто о тебе, так говорить будет.
Казанский
сегодня в 22:14
Да отличный урожай овса собрали в этом году.Верю Гончаренко))
gwynb1eidd
сегодня в 22:14
Команда с плохой атмосферой так играть и так бороться не будет. Орлов судя по всему перед мачт ЦСКА Зенит обстановку накаляет, будет забавно если ЦСКА выиграет у Зенита с учетом, что Зенит в межсезонье потратил годовой бюджет ЦСКА на покупку игроков...
RussianHorse
сегодня в 22:12
Ну вот и верь теперь «инсайдеру» Орлову.
Ваня лучший ответил serh62
сегодня в 22:09
serh62:
Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал о финансовой ситуации в ЦСКА. По его словам, в клубе есть задержки по зарплатам. «Мне говорят, что финансовое положение в ЦСКА аховое, есть задержки по зарплатам и невыплаченные премиальные. В общем, атмосфера не очень хорошая. ЭТОТ СТАРИКАН СОВСЕМ СПЯТИЛ. ..запретили вещать про зенит, так он вероятно другую кормушку нашел. это у орлова положение аховое. скоро будет из дурки верещать..
На .этого давно выжившего из ума человека не надо обращать внимание. Он вряд ли сам понимает что говорит.
salaga
сегодня в 22:09
Нет зарплаты - нет задержек.
serh62
сегодня в 22:06
Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал о финансовой ситуации в ЦСКА. По его словам, в клубе есть задержки по зарплатам.

«Мне говорят, что финансовое положение в ЦСКА аховое, есть задержки по зарплатам и невыплаченные премиальные. В общем, атмосфера не очень хорошая. ЭТОТ СТАРИКАН СОВСЕМ СПЯТИЛ. ..запретили вещать про зенит, так он вероятно другую кормушку нашел. это у орлова положение аховое. скоро будет из дурки верещать..
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