Ганчаренко: «В ЦСКА нет никаких задержек по зарплате»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко рассказал о состоянии здоровья футболистов «армейцев» в преддверии матча с «Базелем», а также прокомментировал слухи о задержке зарплаты в ЦСКА.
«Думаю, к матчу с „Базелем“ в строю будут все, за исключением Дзагоева.
Что касается слухов о задержке зарплат, то никаких задержек нет, не стоит лишний раз провоцировать. Все выплачивается вовремя. Трансферная политика? Впереди много матчей, мы думаем пока о выходе из группы Лиги чемпионов и о тройке в чемпионате, а зимой будем размышлять о других вопросах».
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«Мне говорят, что финансовое положение в ЦСКА аховое, есть задержки по зарплатам и невыплаченные премиальные. В общем, атмосфера не очень хорошая. ЭТОТ СТАРИКАН СОВСЕМ СПЯТИЛ. ..запретили вещать про зенит, так он вероятно другую кормушку нашел. это у орлова положение аховое. скоро будет из дурки верещать..
«Мне говорят, что финансовое положение в ЦСКА аховое, есть задержки по зарплатам и невыплаченные премиальные. В общем, атмосфера не очень хорошая. ЭТОТ СТАРИКАН СОВСЕМ СПЯТИЛ. ..запретили вещать про зенит, так он вероятно другую кормушку нашел. это у орлова положение аховое. скоро будет из дурки верещать..