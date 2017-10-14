Ганчаренко: «В ЦСКА нет никаких задержек по зарплате»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко рассказал о состоянии здоровья футболистов «армейцев» в преддверии матча с «Базелем», а также прокомментировал слухи о задержке зарплаты в ЦСКА.

«Думаю, к матчу с „Базелем“ в строю будут все, за исключением Дзагоева.

Что касается слухов о задержке зарплат, то никаких задержек нет, не стоит лишний раз провоцировать. Все выплачивается вовремя. Трансферная политика? Впереди много матчей, мы думаем пока о выходе из группы Лиги чемпионов и о тройке в чемпионате, а зимой будем размышлять о других вопросах».

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