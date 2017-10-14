Жамалетдинов: «Могли забить второй гол „Краснодару“»

Нападающий московского ЦСКА Тимур Жамалетдинов прокомментировал победу над «Краснодаром» (1:0).

«Тяжёлая победа. Старался больше помочь команде в обороне. Всё-таки мы вели — 1:0, „Краснодару“ не оставалось ничего другого, кроме как идти большими силами в атаку и отыгрываться. Мы старались отбиваться и играть на контратаках. Могли забить и второй гол. В целом доволен нашей игрой. Провели хороший матч и забрали три очка», — сказал Жамалетдинов.

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