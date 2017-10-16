Глушаков: «Мне есть что доказывать, и, прежде всего, самому себе»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков последовал совету главного тренера сборной России Станислава Черчесова - подлечиться и привести мысли в порядок во время перерыва на матчи национальных команд:

«С мыслями все в порядке, во время паузы на сборные я залечил все свои болячки, в принципе, нормально вышел в Грозном. Мне есть что доказывать, и, прежде всего, самому себе».

Также Глушаков поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Севильи»:

«В команде соперника не стоит никого выделять, это молодая бегущая команда, которая играет в топ-чемпионате. Наконец-то я могу сыграть в этом турнире. Самые хорошие ощущения перед матчем, потому что было тяжело смотреть на матч с „Ливерпулем“, очень хотел сыграть, и теперь все желания держу в себе до завтра.

Мы играем дома при фантастической поддержке, нужно выложиться на сто процентов. Это футбол, „Севилья“ играет сама и позволяет играть сопернику, так что все зависит от нас».

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