Бубнов: «Отсутствие свежести - главная причина поражения „Локомотива“ в матче с „Уфой“»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение «Локомотива» от «Уфы» в матче 13-го тура РФПЛ:

«После паузы на игры сборных „Локомотиву“ не хватало свежести. Братья Миранчуки и Тарасов – почти вся средняя линия – отсутствовали в клубе при подготовке к игре с „Уфой“. Хозяева, в свою очередь, хорошо подготовились функционально, навязали плотную борьбу в центре, активно прессинговали. Во втором тайме они оказывали даже больше давления, чем гости, которые нанесли всего один опасный удар по воротам Беленова. Именно отсутствие свежести стало главной причиной поражения „Локомотива“.

Думаю, рассматривая ситуацию до матча, Семин был бы не против ничьей, хотя вряд ли в этом признается. Главной задачей было надежно сыграть в обороне, потому с первых минут против по умолчанию оборонительной „Уфы“ вышли два опорника – Тарасов с Денисовым. Ставка делалась на стандарты, индивидуальное мастерство, эпизод, который, к слову, возник у Фернандеша прямо перед перерывом. В силу описанных выше вещей играть в давление „Локомотив“ не мог.

Почему Семин ограничился одной заменой, сделанной в концовке? В числе запасных тренер не видел должного усиления. Семину виднее изнутри. Единственный его ход – появление Коряна – не оправдался, а остальные резервисты, очевидно, находились в еще худшем состоянии. Юрий Павлович рассчитывал, что находящиеся на поле игроки смогут спасти матч, что уже делали по ходу сезона. На сей раз не вышло».

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