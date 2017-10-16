«Спартак»: «Убедительно просим болельщиков соблюдать правила поведения»

«Спартак» обратился к своим болельщикам перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи»:

«Уважаемые болельщики!

17 октября на нашей арене состоится встреча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА „Спартак“ — „Севилья“. Начало — в 21:45.

Матч относится к повышенной категории риска и пройдет при усиленных мерах безопасности. С целью минимизации противоправных действий мы рекомендуем вам проносить на стадион ручную кладь, не превышающую размеров 20х20х25 см.

Кроме того, убедительно просим соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнических изделий в ходе игры. Напоминаем, что с 27 апреля 2017 года вступил в силу закон, предусматривающий ужесточение мер наказания за подобные правонарушения. В том числе за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или же грозит арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет».

Напомним, что предстоящий поединок обслужит итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки.

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