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«Спартак»: «Убедительно просим болельщиков соблюдать правила поведения»

сегодня, 11:54
СпартакСпартак-:-СевильяСевильяЗавтра в 21:45 Не начался

«Спартак» обратился к своим болельщикам перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи»:

«Уважаемые болельщики!

17 октября на нашей арене состоится встреча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА „Спартак“ — „Севилья“. Начало — в 21:45.

Матч относится к повышенной категории риска и пройдет при усиленных мерах безопасности. С целью минимизации противоправных действий мы рекомендуем вам проносить на стадион ручную кладь, не превышающую размеров 20х20х25 см.

Кроме того, убедительно просим соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнических изделий в ходе игры. Напоминаем, что с 27 апреля 2017 года вступил в силу закон, предусматривающий ужесточение мер наказания за подобные правонарушения. В том числе за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или же грозит арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет».

Напомним, что предстоящий поединок обслужит итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки.

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Все комментарии
Azu-Killah37
сегодня в 12:41
Не пить много бромонтана
Михаил Славнов
сегодня в 12:37
Опять как-нибудь насвинячат, нужно играть такие матчи в Новосибирске.
Байкал Иркутск
сегодня в 12:36
Фратия ужу подготовила ответ в виде оскорбительных баннеров и фаер-шоу!!!
ДСА
сегодня в 12:35
Если кидаете бананы - кидайте молча, если пришли подраться - деритесь за пределами стадиона, если пришли покричать - кричите на русском, что бы никто не понял.
ОЛЛС
сегодня в 12:33
Это бесполезная просьба.
LOpp ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 12:33
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
ВСЁ РАВНО СПАРТАЧИ ПРОНЕСУТ ФАЕРЫ ХОТЬ 30 СМ !!!
загадка.
Сколько нужно болельщиков Зенита, чтобы пронести на стадион флаг Ичкерии с флагштоком?
Некит_Зенит
сегодня в 12:32
Свиньи и порядок несовместимы впринципе))
Piter SpaM
сегодня в 12:29
Зачем просить? Если у них инвалидность на голову, то надо просто "оформить" им ещё и физическую. Как утешительный бонус потом раздать красно-белые кресла для инвалидов.

P.S. И да, если что, то мне с дивана виднее, как нужно работать с "фанами".
mat73
сегодня в 12:20
Ну как можно не послушаться такого!
Vadik
сегодня в 12:20
Интересно, будет ли услышан этот призыв? 17-го всё увидим!
вхсо 111
сегодня в 12:10
Законы, законы, думают поможет, странно.)
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 12:07
ВСЁ РАВНО СПАРТАЧИ ПРОНЕСУТ ФАЕРЫ ХОТЬ 30 СМ !!!
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