Глушаков: «Критикующие не всегда понимают, что происходит внутри тебя, внутри команды»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков считает, что критика в его адрес не всегда обоснована:

«Если судить по сообщениям в Instagram, то в наш адрес была и критика, и поддержка. Но я привык: фанаты меня ругали, ругают и будут ругать. Это нормально. После хороших матчей любят, после плохих – критикуют. Я же не говорю, что был в огромном порядке в начале сезона. Просто проблема в том, что люди не понимают, что происходит внутри тебя, внутри команды. Им кажется, что ты не отдаешься на поле, хотя на самом деле бегаешь из последних сил. Разные факторы могут влиять: бывает, что физическое состояние не идеальное, бывает - психологическое, когда что-то в жизни происходит. Я не говорю о себе в данном случае, речь в целом о футболе».

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