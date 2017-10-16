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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 8 тур
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Глушаков: «Критикующие не всегда понимают, что происходит внутри тебя, внутри команды»

сегодня, 00:57

Капитан «Спартака» Денис Глушаков считает, что критика в его адрес не всегда обоснована:

«Если судить по сообщениям в Instagram, то в наш адрес была и критика, и поддержка. Но я привык: фанаты меня ругали, ругают и будут ругать. Это нормально. После хороших матчей любят, после плохих – критикуют. Я же не говорю, что был в огромном порядке в начале сезона. Просто проблема в том, что люди не понимают, что происходит внутри тебя, внутри команды. Им кажется, что ты не отдаешься на поле, хотя на самом деле бегаешь из последних сил. Разные факторы могут влиять: бывает, что физическое состояние не идеальное, бывает - психологическое, когда что-то в жизни происходит. Я не говорю о себе в данном случае, речь в целом о футболе».

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Все комментарии
dalex83 ответил RDeanW
сегодня в 01:27
RDeanW:
2 коня снизу рассуждают о бане, хотя у самих бревно из глаза всю ветку загораживает)) Слуцкий: шашлыки и баня – после «Урала» — Май – ещё и пора пикников. Не вывозите команду на природу в день рождения? — Есть такая традиция. У нас баня в лесочке. Там же шашлыки жарим.
Не упадавайся им . как говорится, наступил одной нагой, но уже повяз по уши!
RDeanW
сегодня в 01:26
2 коня снизу рассуждают о бане, хотя у самих бревно из глаза всю ветку загораживает))

Слуцкий: шашлыки и баня – после «Урала»
— Май – ещё и пора пикников. Не вывозите команду на природу в день рождения?
— Есть такая традиция. У нас баня в лесочке. Там же шашлыки жарим.
dalex83
сегодня в 01:24
Друзья, в чем сила боления ? Болеть, когда клуб терпит фиаски и переживать с ним кризис и comeback и восхождения и не взирая не что поддерживать свой клуб или подаваясь таким, которые начинать глорить за Зенит или Барсу и/или любой другой клуб , просто чтобы быть как все ? В этом ли сила, чтобы быть до конца клуба или глорить становясь серой массойи не иметь собственного мнения ? В чем сила брат ? - Сила в правде! (с) Но нету правды в глорье , что было подвержено, а "беглецы" делают играют именно роли подхалимов, которые сталкивают лбами истинных болельщиков и сами становясь при этом политической проституткой. При этом истинным болельщикам нечего делить ! Каждый из нас делает свой выбор кем быть . Вопрос на который ты должен честно ответить сам себе - кем хочешь стать ты - глором или болельщиком ? Ибо быть и глором и болельщиков взаимно исключено !
CSKA Rek ответил Kuprin
сегодня в 01:14
Kuprin:
...., внутри бани
точно,кэп из бани вещает
Kuprin
сегодня в 01:01
...., внутри бани
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