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Орлов: «Искусных футболистов в „Зените“ нет»

вчера, 23:48
ЗенитЗенит0 : 1АрсеналАрсеналМатч завершен

Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал поражение «Зенита» от тульского «Арсенала» в матче 13-го тура РФПЛ:

«Гости провели одну атаку и забили. Туляки играли очень самоотверженно – молодцы! У них был план на игру. Каждый футболист „Арсенала“ выложился на все 100%. Гол получился очень красивым.

Но меня удивило другое: „Зенит“ выступал дома, на трибунах собралось больше 40 тысяч зрителей. Почему хозяева не прессинговали с первой минуты? Ведь после перерыва давление усилили. Забили два гола – правда, из вне игры. Проблемы с настроем – это, видимо, тренерский просчет. Недооценка проявилась в определении тактики. Хотя нужно учитывать и другой фактор - после паузы на матчи сборных лидеры как-то не очень выглядят... Это уже традиция. 

„Зенит“ вообще не убедил, что он лидер чемпионата! Если встречаешься с „Реалом Сосьедад“, то инициативу отдать можно ради тактического преимущества. Но тут тебе противостоит „Арсенал“. Надо же было постоянно давить, давить, давить! Дзюбу следовало выпустить в стартовом составе. Где прессинг? Его не применяли. Приходилось атаковать позиционно. Тут нужны искусные футболисты. Таких в „Зените“ просто нет! Мы не увидели мастеров обводки. А как быть без дриблинга? Большие вопросы возникают к нападающим – Дриусси и Кокорину.

Не увидел механизма игры. Футбол „Зенита“ напоминал лоскутное одеяло. А лоскутки-то разного цвета! Единой картины не сложилось. Первый тайм просто удручаюший! Два удара в створ ворот на своем поле против Тулы…»

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Все комментарии
drug01
сегодня в 00:27
А чуть ранее Орлов пел другие песни подпевая Фурсенко!
papic337 ответил Влад Богатырёв
сегодня в 00:24
Влад Богатырёв:
Позиционно Зенит не умеет играть. Да у нас вообще позиционно не играют, либо отдадут мяч и ждут шанса, либо стандарты, либо навесы или прострелы. Давно не видно "умного" паса, что бы не отскок какой нибудь, а именно выстроенная комбинация с голом.
Гол Арсенала такой.
Dominators
сегодня в 00:23
Я не глумился на вашей ветке болелы Зенита , но тут просто взбесило . Так какого брали этих не искусных игроков . Уж Арсенал вы обязанны выносить в одну калитку . Пол - Ростова за год скупили с легкой руки Курбана и нашего руководства , и нас ослабили и сами не усилились . И Курбан лицемер ** Ростов-на-Дону в моём сердце навсегда ** подсуетился и увел вторую половину .
papic337
сегодня в 00:22
Прав Орлов. Зенит слабенькая команда.
sir-5
сегодня в 00:20
Ой,что это было???
Михаил Славнов
сегодня в 00:19
У Орлова только давно нет никакого плана.
Dirty_Harry
сегодня в 00:11
Судья не купился в этот раз, не повезло Зениту
Dominators
сегодня в 00:08
Старик все верно сказал .Так как с ФФП у Зенита все хорошо , а денег с продажи Халка еще немерено , то срочно нужно усиливаться , а этих неискусных игроков на фиг . Зимой всех продать за шапку сухарей и набрать новых . И можно присмотреться к фигуре нового тренера , вон Божович прозябает в Туле . Почти все команды в России он уже тренировал , кроме Зенита . А Манчини пусть тренирует другую команду , что той неустойки ...
Казанский ответил Kuprin
сегодня в 00:01
Kuprin:
Рубин сколько не покупает вечно в зоне вылета) ахаха
Serg3.12
вчера в 23:59
Да уж, у Зенита только искусный комментатор... и тот на задворках...)
Kuprin ответил Казанский
вчера в 23:58
Казанский:
Орлов: «Искусных футболистов в „Зените“ нет» ---------------------- Это сигнал Газпрому в зимнее ТО купить в Зенит искусных футболистов еще на 200 млн.евро,а то опять 3-е место)))
Рубин сколько не покупает вечно в зоне вылета) ахаха
Влад Богатырёв
вчера в 23:56
Позиционно Зенит не умеет играть. Да у нас вообще позиционно не играют, либо отдадут мяч и ждут шанса, либо стандарты, либо навесы или прострелы. Давно не видно "умного" паса, что бы не отскок какой нибудь, а именно выстроенная комбинация с голом.
Казанский
вчера в 23:54
Орлов: «Искусных футболистов в „Зените“ нет»
----------------------
Это сигнал Газпрому в зимнее ТО купить в Зенит искусных футболистов еще на 200 млн.евро,а то опять 3-е место)))
eaguar
вчера в 23:54
Бывший главный тренер тульского
"Арсенала" Виктор Булатов считает, что поражение "Зенита" от команды
Миодрага Божовича в матче 13-го тура
чемпионата России говорит о том, что итальянскому специалисту предстоит еще много работать. Одной из проблем сине-бело-голубых специалист назвал несыгранность из-за частой ротации состава.
- У "Зенита" по игре есть проблемы, команда сырая - летом много новичков пришло, к тому же Манчини постоянно проводит ротации, и отлаженных командных взаимодействий в этой ситуации добиться сложно, - цитирует "Р-Спорт" Булатова. - "Зенит" за всю игру считанное количество раз ударил в створ и больше ничего не смог показать на своем поле. Команда сырая, работы еще много и, наверное, стоит несколько стабилизировать состав и игру.
Фактор того, что после матчей сборной тяжело приходится таким командам, как "Зенит", тоже сыграл, но это для "Зенита" не оправдание.
"Арсенал"? Команда хорошо готова физически, есть четкая схема, все стараются выполнять установку. Порядок бьет класс, и это принесло свой результат.
MALOVAR
вчера в 23:52
Механизм игры? а раз ве он измннился,бей и беги ,а судейка и метровый оффсайд защитает когда надо будет и пену нарисует , и в большинстве даст поиграть
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