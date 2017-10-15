Орлов: «Искусных футболистов в „Зените“ нет»

Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал поражение «Зенита» от тульского «Арсенала» в матче 13-го тура РФПЛ:

«Гости провели одну атаку и забили. Туляки играли очень самоотверженно – молодцы! У них был план на игру. Каждый футболист „Арсенала“ выложился на все 100%. Гол получился очень красивым.

Но меня удивило другое: „Зенит“ выступал дома, на трибунах собралось больше 40 тысяч зрителей. Почему хозяева не прессинговали с первой минуты? Ведь после перерыва давление усилили. Забили два гола – правда, из вне игры. Проблемы с настроем – это, видимо, тренерский просчет. Недооценка проявилась в определении тактики. Хотя нужно учитывать и другой фактор - после паузы на матчи сборных лидеры как-то не очень выглядят... Это уже традиция.

„Зенит“ вообще не убедил, что он лидер чемпионата! Если встречаешься с „Реалом Сосьедад“, то инициативу отдать можно ради тактического преимущества. Но тут тебе противостоит „Арсенал“. Надо же было постоянно давить, давить, давить! Дзюбу следовало выпустить в стартовом составе. Где прессинг? Его не применяли. Приходилось атаковать позиционно. Тут нужны искусные футболисты. Таких в „Зените“ просто нет! Мы не увидели мастеров обводки. А как быть без дриблинга? Большие вопросы возникают к нападающим – Дриусси и Кокорину.

Не увидел механизма игры. Футбол „Зенита“ напоминал лоскутное одеяло. А лоскутки-то разного цвета! Единой картины не сложилось. Первый тайм просто удручаюший! Два удара в створ ворот на своем поле против Тулы…»

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