К. Комбаров — о своем голевом пасе: «Ничего сложного»

Защитник тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров рассказал о своей голевой передаче на Эванса Кангва в матче с «Зенитом» (1:0).

«Это стандартная ситуация, ничего сложного — просто надо было вырезать хорошую передачу в штрафную. А там уже нападающий открылся в ту зону, куда должен был открываться, и забил гол.

Если говорить о поле, то оно ровное, но рыхлое и не самое лучшее в российском чемпионате. Тем не менее это нормальное поле», — сказал Комбаров.

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