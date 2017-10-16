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Глушаков: «Кто сказал, что „Зенит“ не догнать? Гонка продолжается»

сегодня, 08:38

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков считает, что «красно-белым» по силам отыграть 8-очковое отставание от лидирующего «Зенита» в турнирной таблице:

«Кто сказал, что „Зенит“ не догнать? Гонка продолжается. 8 очков можно отыгрывать, в практике масса таких случаев. Тем более мы теряли очки в выигрышных матчах и сами виноваты. „Динамо“, „Уфа“, „Тосно“, „Анжи“, „СКА-Хабаровск“, ЦСКА — вот уже 10-12 очков, которых нам не хватило до первого места. Еще треть сезона только прошла, и „Зенит“ обязательно будет ошибаться еще, поэтому рассчитываем только на себя. Не хочу говорить гоп, но мы надежд на чемпионство не теряем и будем к нему стремиться. 

Ну да, „Зенит“ взял нескольких аргентинцев, но в футбол играют не деньги. „Зенит“ тоже теряет очки, как видите – с „Анжи“, „Арсеналом“. Из Кубка России они вылетели. Тут нужно еще посмотреть на календарь, потому что „Спартак“ со всеми лидерами в первом круге уже сыграл. В общем, ждем матча в Москве, хотелось бы взять реванш за 1:5».

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Все комментарии
Scuderia Ferrari
сегодня в 09:36
Всё у вас будет отлично, Денис! Чемпион уверенно защитит свой титул, выиграет Кубок России, займёт 1 место в группе ЛЧ и весной выиграет ЛЧ! Промес забьёт по хет-трику в финалах ЛЧ и ЧМ, а потом Реал предложит вам за него 400 миллионов € и Криштиану Роналду! =)
Scuderia Ferrari ответил Obdulio Varela
сегодня в 09:33
Сам-то чьих будешь?
Остапчук 67
сегодня в 09:31
А если "Зенит" еще и ЦСКА проиграет в следующем туре...
После чего матчи с "Локомотивом" и "Рубином", да выезд в Хабаровск.
Evilhuman
сегодня в 09:30
Ох глушак и эти его детские мечты,зацепитесь за зону е.к. и то за чудо
Indian
сегодня в 09:29
Барселона, Челси, Ювентус, Атлетико, АЕК - вот уже несколько команд, которые не хватило обыграть, чтобы взять ЛЧ. Надо быть откровенным до конца.
Горожане
сегодня в 09:27
Зенит- это вам не МС, по этому догнать вполне реально.
Правнук Сталина
сегодня в 09:26
Санжи он потерял очко/)))Зенька))) и терь посыпался))) Вчера пряники , скоро коняшки))))))) ну ничего в лигу европы должны бакланы попасть))))
ДСА
сегодня в 09:19
Зенит не умеет играть с аутсайдерами.
Адвокат 76
сегодня в 09:17
Зенит ещё будет терять очки, так что всё возможно.
time out ответил Чупакабра
сегодня в 09:16
Чупакабра:
А вот и дениска из запоя вышел.
Завидуешь?
Damon ответил Кьянти
сегодня в 09:16
Кьянти:
Спартак нынче не чета Зеньки, да и вообще, что мяско разбазарилось:)Как -то уж за 17 лет привыкли, что Спам уже не в топе и как-то элита, пул в Премьер-Лиге и без него уже сложился, к чему опять ворошить старое, оно уже ветхое. Ну так дали один раз титул выиграть, ну так, за ради прошлого, ну так и хватит. Я вот про что
    drug01
    сегодня в 09:15
    Догонишь? Держи корман шире. ...
    Дмитрий Аександров
    сегодня в 09:14
    Доказывать нужно игрой, а не словами.
    Хотя не мешало бы и за свои слова нести ответственность.
    Spartak_Rulit
    сегодня в 09:14
    8 очков все равно много..
    Damon
    сегодня в 09:13
    Ничего удивительного. Хорошая, крепкая команда. Деклассированные газовый пузырь.
    Кьянти
    сегодня в 09:11
    Спартак нынче не чета Зеньки, да и вообще, что мяско разбазарилось:)Как -то уж за 17 лет привыкли, что Спам уже не в топе и как-то элита, пул в Премьер-Лиге и без него уже сложился, к чему опять ворошить старое, оно уже ветхое. Ну так дали один раз титул выиграть, ну так, за ради прошлого, ну так и хватит. Я вот про что
    sir-5
    сегодня в 09:10
    ...и перечислил все "выигрышные матчи"...Ну,буффон! А в гонке даже "Арсенал" поучаствовал,но это не означает,что он-претендент на титул. Так и поросячья гончая отстала безнадёжно.
    Беренгар
    сегодня в 09:08
      Т34
      сегодня в 09:06
      Чемпионом можно и не стать, а поучаствовать в гонке, попортить нервишки лидерам не только можно но и нужно. А если не допускать глупых ошибок, которые наделали в начале чемпионата, то, как говорят: "Чем черт не шутит?!" Никто не пройдет дистанцию без потерь, так же как и Спартак, но надо сделать их меньше, чем соперники. Без веры не бывает побед.
      Дед Мазая
      сегодня в 09:02
      Зенит сам разберется со своими проблемами, а у Спартака игры как не было, так и нет. И не треть чемпионата прошла уже, а почти половина. Играть надо, а не болтать...
      Obdulio Varela ответил Некит_Зенит
      сегодня в 09:02
      Некит_Зенит:
      А кто сказал, что спартак в гонке? Локо цска да. спартак? Хоть на 2-3 очка пусть приблизятся... гонка у них хахаха
        denmig
        сегодня в 09:01
        Конечно! - скоро и нытье начнется!
        FILL3286
        сегодня в 08:56
        Бакланы снова будут третьими,хотя ,,, знает,если выплачут может и вторыми!!
        Некит_Зенит
        сегодня в 08:56
        А кто сказал, что спартак в гонке? Локо цска да. спартак? Хоть на 2-3 очка пусть приблизятся... гонка у них хахаха
        Obdulio Varela ответил Чупакабра
        сегодня в 08:55
        Чупакабра:
        А вот и дениска из запоя вышел.
          Чупакабра
          сегодня в 08:44
          А вот и дениска из запоя вышел.
          Zayac_65
          сегодня в 08:43
          Арсенал показал, что Зенит еще не раз оступиться
          ziborock
          сегодня в 08:42
          Пора Спартаку повторить свое достижение и снова отгрузить Зениту 6 мячей!
          Алексей Буренин
          сегодня в 08:40
          С такой игрой Зенита, конечно продолжится
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