Глушаков: «Кто сказал, что „Зенит“ не догнать? Гонка продолжается»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков считает, что «красно-белым» по силам отыграть 8-очковое отставание от лидирующего «Зенита» в турнирной таблице:

«Кто сказал, что „Зенит“ не догнать? Гонка продолжается. 8 очков можно отыгрывать, в практике масса таких случаев. Тем более мы теряли очки в выигрышных матчах и сами виноваты. „Динамо“, „Уфа“, „Тосно“, „Анжи“, „СКА-Хабаровск“, ЦСКА — вот уже 10-12 очков, которых нам не хватило до первого места. Еще треть сезона только прошла, и „Зенит“ обязательно будет ошибаться еще, поэтому рассчитываем только на себя. Не хочу говорить гоп, но мы надежд на чемпионство не теряем и будем к нему стремиться.

Ну да, „Зенит“ взял нескольких аргентинцев, но в футбол играют не деньги. „Зенит“ тоже теряет очки, как видите – с „Анжи“, „Арсеналом“. Из Кубка России они вылетели. Тут нужно еще посмотреть на календарь, потому что „Спартак“ со всеми лидерами в первом круге уже сыграл. В общем, ждем матча в Москве, хотелось бы взять реванш за 1:5».

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