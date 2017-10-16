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Карпин: «Я готов снова тренировать в Испании»

сегодня, 16:24

Экс-главный тренер «Спартака» Валерий Карпин в интервью испанским журналистам выразил готовность возглавить один из местных клубов:

«У меня уже был неудачный опыт работы в „Мальорке“, но думаю, что я готов снова тренировать в Испании. Посмотрим, может, после этого интервью мне поступит предложение».

Напомним, недавно Карпин временно приостановил свою деятельность на телевидении, чтобы вновь попробовать себя на тренерском поприще.

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Все комментарии
vka1970
сегодня в 17:13
А точно Испания ?
Валера не оговорился ?
Дмитрий Аександров
сегодня в 17:05
Давно Карпина не слыхали.
Сейчас зачастит, скоро начнутся отставки.
Василий 50
сегодня в 17:02
Опасность для России пока не миновала.
Пусть сначала назначат в Испании, потом вздохнем спокойно.
Санчо Панса
сегодня в 17:01
Ну так вперед и с песней, Валера! 33 очка и все такое) Ты бы лучше для начала вернулся в российские реалии:)
Owl Fake
сегодня в 16:56
Сегодня, 16:24
Карпин: «Я готов снова тренировать в Испании»


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arzamas ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 16:56
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
ВАЛЕРА, ТЫ БЫ ЛУЧШЕ НА РОДНОЙ НАРВЕ ОПЫТЫ ПОСТАВИЛ !
В Эстонии Борман зажигает. Карпену против Бормана слабо.)
Maltorius
сегодня в 16:55
Испания к этому не готова
Caniggia
сегодня в 16:51
Вся Мальорка забилась в приступах Паркинсона от этой новости!
foxcon
сегодня в 16:51
Краснодар надо брать.
LOpp
сегодня в 16:49
зачем в Испанию?
скоро в Зените место освободиться.
FanParovoz
сегодня в 16:39
Валера настало твоё время !
andreika20133
сегодня в 16:39
Вчера был НЕ ГОТОВ. Сегодня ГОТОВ... Валера чудо что за человек. Жалко что в Испании это пока не знают.
ОЛЛС
сегодня в 16:38
Хоть Валера объявился.)
киэнджин
сегодня в 16:33
Верим...
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 16:32
ВАЛЕРА, ТЫ БЫ ЛУЧШЕ НА РОДНОЙ НАРВЕ ОПЫТЫ ПОСТАВИЛ !
anfield1984 ответил Морозовский
сегодня в 16:32
Морозовский:
Тина отправила Карпин в Испанию наводить теле-мосты!
Чтоб потом долбиться под хвосты
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 16:31
ЧЕРЕЗ ГОДИК И ЛЕОНИД БУДЕТ СНОВА ГОТОВ ТРЕНИРОВАТЬ В АНГЛИИ )))
Морозовский
сегодня в 16:31
Тина отправила Карпин в Испанию наводить теле-мосты!
anfield1984
сегодня в 16:31
Я тоже готов тренировать в Испании, на Кипре готов тренировать, с удовольствием потренировал бы Ниццу , на юге Италии тоже неплохо бы справился. Масса прекрасных мест, где я смог бы применить свои тренерские навыки, но придется ехать в ХМАО.
Гоша Великолепный
сегодня в 16:29
Армавир только оклемался после твоего творчества,сиди дома,ёпта!
ermak6448
сегодня в 16:27
заодно поправить семейный бюджет...
Брулин
сегодня в 16:25
Валера! спроси Испанию готова ли она, чтобы ты в ней тренировал :)
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