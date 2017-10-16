Карпин: «Я готов снова тренировать в Испании»

Экс-главный тренер «Спартака» Валерий Карпин в интервью испанским журналистам выразил готовность возглавить один из местных клубов:

«У меня уже был неудачный опыт работы в „Мальорке“, но думаю, что я готов снова тренировать в Испании. Посмотрим, может, после этого интервью мне поступит предложение».

Напомним, недавно Карпин временно приостановил свою деятельность на телевидении, чтобы вновь попробовать себя на тренерском поприще.

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