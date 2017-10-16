Экс-главный тренер «Спартака» Валерий Карпин в интервью испанским журналистам выразил готовность возглавить один из местных клубов:
«У меня уже был неудачный опыт работы в „Мальорке“, но думаю, что я готов снова тренировать в Испании. Посмотрим, может, после этого интервью мне поступит предложение».
Напомним, недавно Карпин временно приостановил свою деятельность на телевидении, чтобы вновь попробовать себя на тренерском поприще.
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Валера не оговорился ?
Валера не оговорился ?
Сейчас зачастит, скоро начнутся отставки.
Сейчас зачастит, скоро начнутся отставки.
Пусть сначала назначат в Испании, потом вздохнем спокойно.
Пусть сначала назначат в Испании, потом вздохнем спокойно.
Карпин: «Я готов снова тренировать в Испании»
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скоро в Зените место освободиться.
скоро в Зените место освободиться.