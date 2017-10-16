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Каррера: «У „Севильи“ нет слабых сторон»

сегодня, 15:29
СпартакСпартак-:-СевильяСевильяЗавтра в 21:45 Не начался

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера накануне матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи» отметил силу соперника:

«„Спартак“ в матчах отталкивается от себя, а также от соперника. Мы всегда выходим на поле побеждать, но противник позволяет или не позволяет сделать что-то на поле. С „Ливерпулем“ у нас что-то получилось, но мы сыграли от обороны, потому что соперник заставил нас так действовать. Завтра сложный матч против сильной команды с качественным составом, которая выиграла три кубка Лиги Европы подряд, против нее будет нелегко играть.

У „Севильи“ нет слабых сторон, это сильная команда, которая играет в хороший футбол, с интересными игроками. Мы должны провести идеальный матч с тактической и физической точек зрения, ведь „Севилья“ привыкла играть в таких турнирах, ее игроки привыкли играть на таком уровне. Нет никакой разницы, это будет такой же важный и сложный матч, как с „Ливерпулем“. Безусловно, восстановились некоторые игроки, но в остальном ничего не меняется».

Напомним, что предстоящий поединок обслужит итальянская бригада арбитров во главе с Джанлукой Рокки.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 15:41
С Севильей можно играть. Всё таки это не Реал, или Барселона. Максимальная концентрация и самоотдача на поле и всё должно быть тип-топ.
drug01
сегодня в 15:36
Зато у Спартака полно дыр! ,,,,...!
Брулин
сегодня в 15:32
Ясное дело, что сильная. Иначе бы не сыграла с Ливерпулем вничью и не вынесла бы Марибор.
kidman4ik
сегодня в 15:31
Только победа! Верим!
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