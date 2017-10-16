Врач ЦСКА: «Не исключено, что Васин и Головин смогут принять участие в матче с „Базелем“»

Главный врач ЦСКА Наби Керимов сообщил, что футболисты ЦСКА Виктор Васин и Александр Головин, еще не до конца восстановившиеся от повреждений, имеют шансы сыграть в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Базеля»:

«Ребята готовятся к матчу, мы внимательно следим за их состоянием. Не исключено, что Васин и Головин смогут принять участие в матче Лиги чемпионов. Однако окончательное решение мы примем после предыгровой тренировки во вторник».

Напомним, что матч между ЦСКА и «Базелем» рассудят голландцы.

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