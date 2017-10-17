Данченко: «В будущем хочется стать знаменитым игроком»

Полузащитник «Анжи» Олег Данченко, арендованный у донецкого «Шахтёра», выразил мнение, что махачкалинцы смогут сохранить прописку в РФПЛ, а также признался, что в будущем хотел бы стать известным футболистом:

«В будущем хочется стать хоть и не звездой, конечно, но знаменитым игроком, чтобы тебя уважали, знали, кто ты такой, и ты мог приносить пользу окружающей среде и людям. А что в итоге будет в будущем, знать не могу.

Думаю, мы сможем остаться в РФПЛ. У нас очень хорошая, добротная команда. В оставшихся матчах будем биться до конца, и, думаю, сохраним прописку. У „Анжи“ очень хорошие болельщики – любят футбол, поддерживают нас. Как мне в Дагестане? О Махачкале ничего не могу сказать: провожу мало времени в городе. Всё время тренировки, игры. А во время выходных стараюсь выехать к себе, на Украину.

Мотивация всегда должна присутствовать, потому что без неё никуда. Если ты хочешь расти и прогрессировать, то должен быть мотивирован. Сейчас моя мотивация состоит в том, чтобы вернуться в донецкий „Шахтёр“. Не могу сказать, останусь ли в „Анжи“, поскольку все права принадлежат „Шахтёру“».

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