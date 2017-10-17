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    Какого результата добьется «Спартак» в матче 3-го тура ЛЧ против «Севильи»?
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Глушаков - о победе над «Севильей»: «Везет сильнейшим»

вчера, 23:57
СпартакСпартак-:-ЗенитЗенит27.11.2017 в 19:30 Не начался

Капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал победу над «Севильей» (5:1).

«Вся команда – герои. Турнир продолжается. Круто выиграли, рады победе. Но жизнь продолжается, необходимо двигаться вперед с таким же настроем.

Что перевернуло игру? Команда встрепенулась. Может быть, мы в раздевалке засиделись, нужно было продолжать оставаться на поле. У „Севильи“ был хороший момент. Реализуй они его, не знаю, что бы случилось. Но везет сильнейшим», - сказал Глушаков.

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Все комментарии
Аба Гольштейн
сегодня в 00:59
изо рта понос))))...из крайности в крайность , а как насчет "ливерпуль- это кооосмоооос!)))
MALOVAR
сегодня в 00:46
Ох ,Денис,какой же голешник вы с Димой сотворили... это гол тура,так забивал Роббен МЮ решающий
RomeoTsar
сегодня в 00:36
В ответном матче нужно хотя бы вничью сыграть с Севильей. Тогда выйдем в плей-офф
ЭJlvIS
сегодня в 00:35
ну теперь словенцев вздерните и точно гарантируете еврокубки весной. Дальше сами решайте, Лига Чемоданов или Лига Е...
Smixik90
сегодня в 00:35
В Чемпионате играть просто не интересно , тут наши отрываются на всю катушку .
альсато
сегодня в 00:24
Нет Дениска, везет не сильнейшим, а везет тому-кто везет! Спасибо за игру!
da da da ответил ошалевший
сегодня в 00:23
ошалевший:
ну дак а чего ты тут так тогда тужишься? ставка поди погорела? больше я причин не вижу
тоже нет,а разве запрещено обсуждать на футбольном сайте футбол?))
ошалевший ответил da da da
сегодня в 00:22
da da da:
нет. я даже больше тебя скажу,к РПЛ не пристрастен прямо скажем.
ну дак а чего ты тут так тогда тужишься? ставка поди погорела? больше я причин не вижу
grafff
сегодня в 00:21
На выезде главное не проиграть
da da da ответил ошалевший
сегодня в 00:21
ошалевший:
вроде гном барсучий на поле не бегал,а чердак почему то у тебя знатно подгорел,уж не из конебомжатской ли стаи ты будешь?
нет.
я даже больше тебя скажу,к РПЛ не пристрастен прямо скажем.
ошалевший ответил da da da
сегодня в 00:18
da da da:
не понятна твоя ирония,ну ничего. подождем ответной игры,где любая победа Севильи отправляет Спартак в ЛЕ,думаю объяснять не надо почему.
    da da da ответил Evgeny88
    сегодня в 00:11
    Evgeny88:
    как и любая команда из испании кроме Атлетико. севеилья это девочки которые сами хамят грубят но чуть что сами падают как будто им ноги сломали, в этом плане кстати лучше всех барса, один месси не падает и старается. остальные же прям из театра сбежали)
    не понятна твоя ирония,ну ничего.
    подождем ответной игры,где любая победа Севильи отправляет Спартак в ЛЕ,думаю объяснять не надо почему.
    Влад Богатырёв
    сегодня в 00:10
    Глушак сегодня порадовал. Может вернётся тот Глушак, который был в прошлом сезоне. Да и вообще - Комбаров сыграл отлично, да и Ещенко тоже отдал пас. Всех любителей российского футбола с победой.)
    Морозовский
    сегодня в 00:10
    Молодец, Дениска ! Теперь можешь и поболтать ! Только , не долго !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    kastites
    сегодня в 00:09
    Грушаков не закусывает
    donbeter
    сегодня в 00:09
    Ну так и не фиг тогда пищать, что в РФПЛ вы не набрали 25000 очков из-за невезения
    Летучий-Голландец.
    сегодня в 00:07
    Это не везение, а ПОХОРОНЫ!))
    бундер
    сегодня в 00:06
    Это не везение, Денис. Это результат вашей игры, самоотдачи и успешной реализаций. Особо никого не выделишь. Селихов, Комбаров, Джикия цементировали оборону. Мельгарехо, Глушаков,Квинси(!!), Ещенко, Фернандо, Адриано рвали оборону.. все вложились. Молодцы!!!
    Evgeny88 ответил da da da
    сегодня в 00:04
    da da da:
    как видно нет,иначе счет был бы наоборот.
    как и любая команда из испании кроме Атлетико. севеилья это девочки которые сами хамят грубят но чуть что сами падают как будто им ноги сломали, в этом плане кстати лучше всех барса, один месси не падает и старается. остальные же прям из театра сбежали)
    raulmadrid_007
    сегодня в 00:02
    Везет и трусам - которые по 20 минут делали замены валяясь на поле - сбивая, ритм, темп затягивая время как последние крысы.
    Evgeny88 ответил da da da
    сегодня в 00:01
    da da da:
    как видно нет,иначе счет был бы наоборот.
      Nikola45
      сегодня в 00:00
      Все понесло Глушакова опять! )) Ему опять ответят приезжайте еще ))
      da da da
      сегодня в 00:00
      как видно нет,иначе счет был бы наоборот.
      Беренгар
      вчера в 23:58
      Опухший уже в финале ЛЧ. Невдомёк что в защите Севильи играли дублёры.
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