Глушаков - о победе над «Севильей»: «Везет сильнейшим»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал победу над «Севильей» (5:1).

«Вся команда – герои. Турнир продолжается. Круто выиграли, рады победе. Но жизнь продолжается, необходимо двигаться вперед с таким же настроем.

Что перевернуло игру? Команда встрепенулась. Может быть, мы в раздевалке засиделись, нужно было продолжать оставаться на поле. У „Севильи“ был хороший момент. Реализуй они его, не знаю, что бы случилось. Но везет сильнейшим», - сказал Глушаков.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте