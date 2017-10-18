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Ещенко: «Реализуй „Севилья“ свои моменты, и результат мог бы быть иным»

сегодня, 01:51
СпартакСпартак5 : 1СевильяСевильяМатч завершен

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко после разгромной победы над «Севильей» (5:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов, отметил, что его команде, в отличии от соперника, удалось реализовать большинство своих моментов:

«Реализовали свои моменты, забили голы. Я бы не сказал, что „Севилье“ не удалось оказать нам сопротивление. Соперник атаковал, создавал подходы. Просто нам удалось реализовать свои контрвыпады.

Игроки „Спартака“ не раз спасали Селихова? Видимо, это и переломило ход встречи. Забей в тех эпизодах в начале второго тайма „Севилья“, и результат мог бы быть иным.

Спасение Комбарова стало переломным моментом? Не только. Селихов при счёте 1:1 также совершил очень важное спасение.

Сейчас сложно сказать, было ли нарушение на Глушакове в эпизоде с пропущенным голом. Надо смотреть повтор».

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