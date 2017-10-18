Джикия: «Я с восьми лет тренировал этот дриблинг»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился впечатлениями от победы над «Севильей» (5:1) в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов:

«Эмоции положительные, всех с победой! Считаю, что подарили болельщикам настоящий праздник.

Понятия не имею, было ли нарушение на Глушакове в эпизоде с пропущенным мячом – даже повтор ещё не смотрел.

В начале второго тайма „Севилья“ прижала нас к воротам, а затем стала пропускать один за мяч за другим? Такое в футболе случается. Перевернулась игра, только теперь в нашу пользу.

Эпизод с моим проходом в чужую штрафную? Да я с восьми лет тренировал этот дриблинг. Вот, наконец, удалось его исполнить в Лиге чемпионов».

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