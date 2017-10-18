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Во Франции подтвердили планы сборной о базировании в Подмосковье на ЧМ-2018

сегодня, 09:04

Федерация футбола Франции подтвердила, что национальная сборная планирует базироваться в Подмосковье во время проведения чемпионата мира 2018 года. Ситуацию прокомментировал представитель пресс-службы французской команды Филипп Турнон.

«Наши представители приедут в Москву на следующей неделе для того, чтобы посмотреть место, где будет базироваться национальная команда во время чемпионата мира. В прошлом месяце мы дважды посещали столицу России и нам понравилась одна база. Она находится в Подмосковье, в 60-70 км от Шереметьево. Но официальное решение будет озвучено после жеребьевки группового этапа чемпионата мира».

По слухам, речь идет о подмосковной Истре.

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Шуnя771
сегодня в 09:29
В Подмосковье надо подвезти побольше медведей...)
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