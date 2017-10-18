Зидан: «Бензема с каждым днем становится лучше»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выступил в защиту нападающего «сливочных» Карима Бензема, который не смог забить во вчерашнем матче Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (1:1). В начале второго тайма Бензема наносил удар практически в упор, но чудеса реакции проявил голкипер «шпор» Уго Льорис.

«Конечно, Бензема хотел забить. Но если мы вспомним момент с сейвом Льориса, то если повторить это 10 раз, он единожды смог бы отбить такой мяч, и сегодня вечером был как раз такой случай.

Карим с каждым днем становится лучше. Он забил в матче с „Хетафе“, мог забить и „Тоттенхэму“. Терпение - вот ключ к успеху. Сейчас мы уже думаем о следующем матче».

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