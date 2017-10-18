Бериссо: «„Спартак“ не удивил, но все его контратаки оказались результативными»

Наставник «Севильи» Эдуардо Бериссо пообщался с прессой после поражения от «Спартака» (1:5) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Будет разбор полетов. Будет анализ. Осталось поднять голову, утереть нос и, выучив все уроки, достойно провести ответный матч в Севилье. Согласен с тем, что „Спартак“ наказал нас за каждую ошибку. Соперник доказал, насколько он силен индивидуально, в игре один против одного. После второго гола мы посыпались. Каждая контратака „Спартака“ стала для нас убийственной.

Были сделаны ошибки, и в этом виноват я – потому что я главный тренер. Мы провалились в конце, будем над этим работать.

Игру вели мы, а „Спартак“ грамотно действовать на контратаках. Соперник не удивил нас. Мы ожидали такой игры. Но все его контратаки оказались результативными, такое бывает».

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