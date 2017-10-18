Гвардиола: «Матч с „Наполи“ получился очень сложным»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Наполи» (2:1).

«Мы ждали, что матч будет сложным. Ранее мне никогда не приходилось встречаться с такими командами, как „Наполи“. Они играют в короткий пас, постоянно прессингуют. Если они продолжат играть в таком же духе, то смогут добиться прекрасных результатов в будущем.

Я рад за свою команду. Мы проделали невероятную работу. Очень важная победа, поскольку и „Шахтер“, и „Наполи“ - очень серьезные соперники», - сказал Гвардиола.

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