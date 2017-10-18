Фонсека: «У „Шахтера“ есть шанс выйти из группы»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека поделился впечатлениями от победы над «Фейеноордом» (2:1) в 3-м туре Лиги чемпионов.

«Была сложная игра, как мы и ожидали. „Фейеноорд“ был очень силен в первые 10 минут. У них получилось забить. Потом мы взяли игру в свои руки, доминировали, владели мячом. Это все было до удаления. Очень тяжело играть в меньшинстве. Но даже после этого мы создавали моменты. У соперника тоже были острые ситуации, однако мы добились результата и заслуженно победили.

Правда, есть возможность выйти из группы. Мы этого не скрываем и говорим об этом. Если вспомним жеребьевку, 90% людей не поверили бы, что у нас уже две победы. Но впереди тоже будет очень сложно. У нас еще осталось три игры. „Наполи“ и „Сити“ являются главными кандидатами, но надеемся, что сможем удивить всех, и тех, кто не верил, что „Шахтер“ доберется до такой высоты. Меня уже спрашивали до старта ЛЧ, верю ли я, я отвечал „верю“. Верю я и сейчас, но понимаю, как будет сложно дальше».

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