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Хайнкес: «Однажды путь Нагельсманна приведет его в „Баварию“»

сегодня, 10:59

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес не сомневается, что рулевой «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсманн однажды возглавит мюнхенский клуб, но пока опытный специалист советует Юлиану не спешить.

«Возможно, для Нагельсманна было бы лучше еще несколько лет побыть в „Хоффенхайме“ и получить ценный тренерский опыт. В более маленьком клубе у тебя есть право на ошибку. В конце концов путь Юлиана однажды приведет его в „Баварию“. 

В целом в Бундеслиге сейчас много молодых тренеров с ярким индивидуальным почерком».

Нагельсманн, по слухам, был одним из кандидатов на пост главного тренера «Баварии» после увольнения Карло Анчелотти, но выбор в конечном итоге пал на опытного Хайнкеса.

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