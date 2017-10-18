«Зенит» провел тренировку в полном составе

Сегодня утром в тренировочном центре «Зенита» состоялась открытая тренировка «сине-бело-голубых» в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги Европы с «Русенборгом». На занятии присутствовали все игроки основного состава.

Матч «Зенит» - «Русенборг» состоится 19 октября и пройдёт на стадионе «Санкт-Петербург». Начало - в 20:00 мск.

Напомним, что в прошлом матче ЛЕ «Зенит» переиграл «Реал Сосьедад» (3:1).

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