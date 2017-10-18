Победа над «Севильей» стала самой крупной для «Спартака» при Каррере

Победа «Спартака» над «Севильей» в 3-м раунде группового этапа Лиги чемпионов стала для московской команды самой крупной под руководством главного тренера Массимо Карреры. Напомним, Каррера возглавил «Спартак» в августе 2016 года.
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Я о том, что после ТАКОГО матча Промеса многие богатые клубы гейропы зимой, в трансферное окно, будут пытаться его прикупить.
А, ведь, у него в контракте сумма выкупа-то всего ничего для грандов - каких-то 30 миллионов евро.
Ох, уведут Максимку, гейропейские упыри, уведут... (((
Я о том, что после ТАКОГО матча Промеса многие богатые клубы гейропы зимой, в трансферное окно, будут пытаться его прикупить.
А, ведь, у него в контракте сумма выкупа-то всего ничего для грандов - каких-то 30 миллионов евро.
Ох, уведут Максимку, гейропейские упыри, уведут... (((
Респект Массимо!
Респект Массимо!
PS не зря Севилью еще Лестер в прошлом сезоне выбил из ЛЧ.
PS не зря Севилью еще Лестер в прошлом сезоне выбил из ЛЧ.