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    Какого результата добьется «Спартак» в матче 3-го тура ЛЧ против «Севильи»?
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Победа над «Севильей» стала самой крупной для «Спартака» при Каррере

сегодня, 00:04
СпартакСпартак5 : 1СевильяСевильяМатч завершен

Победа «Спартака» над «Севильей» в 3-м раунде группового этапа Лиги чемпионов стала для московской команды самой крупной под руководством главного тренера Массимо Карреры. Напомним, Каррера возглавил «Спартак» в августе 2016 года.

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Все комментарии
derrik2000
сегодня в 01:01
От таких игр Спартака сейчас ждёшь не только хорошего, но и чего-то плохого.
Я о том, что после ТАКОГО матча Промеса многие богатые клубы гейропы зимой, в трансферное окно, будут пытаться его прикупить.
А, ведь, у него в контракте сумма выкупа-то всего ничего для грандов - каких-то 30 миллионов евро.
Ох, уведут Максимку, гейропейские упыри, уведут... (((
Кlassе
сегодня в 00:27
Если на ЧМ будет стоять Игарь, а не Александр Селихов, то усачу пора на пенсию, баклажаны сажать.
MALOVAR
сегодня в 00:25
Юрген Клоп: мы счастливы очку на выезде в Москве
eaguar
сегодня в 00:20
С победой , МОЛОДЦА СПАРТАК
Влад Богатырёв
сегодня в 00:17
А чему удивляться? Спартаку никогда не интересно было обыгрывать слабые клубы, а потом гордиться этим. С сильным клубом и мотивация другая.)))
альсато
сегодня в 00:14
Результатом встречи, больше всех удивлен Каррера. Ребята-молодцы! Отмечу Селихова!
papic337
сегодня в 00:14
Обалдеть! Не ожидал! Молодцы! Так держать! Каррере респект! Всех спартачей с победой! Вперёд Спартак!
SM1980
сегодня в 00:13
Фантастический настрой на игру! Фантастическая игра! Респект, Массимо!!!
Морозовский
сегодня в 00:12
Вот так !
papic337 ответил Y.N.W.A.
сегодня в 00:11
Y.N.W.A.:
Завтра все те те эксперты, которые называли Каррера сдувшимся физруком дружно переобуются и определят его в гении)
Мне тоже интересно, Ловчев уже понял в какой футбол играет Спартак при Каррере.
Шуnя771
сегодня в 00:10
Толи ещё будет!

Респект Массимо!
mikysss
сегодня в 00:10
Дай бог не последняя
DXTK ответил Y.N.W.A.
сегодня в 00:09
Y.N.W.A.:
Завтра все те те эксперты, которые называли Каррера сдувшимся физруком дружно переобуются и определят его в гении)
как там немецкий гений Юрган, еще не выперли из Ливера, не думай что его победа над Марибором спасет.
DXTK
сегодня в 00:07
Массимо гений. Спартковцы молодцы. Классная победа.

PS не зря Севилью еще Лестер в прошлом сезоне выбил из ЛЧ.
sihafazatron
сегодня в 00:07
севилья в ле хочет, им там привычнее)
valeron4321
сегодня в 00:07
Так выпьем же красно-белый напиток до дна за то, чтобы такой рекорд при Каррере был скорее побит)
mat73
сегодня в 00:07
Каррерим дальше! )))
Y.N.W.A.
сегодня в 00:06
Завтра все те те эксперты, которые называли Каррера сдувшимся физруком дружно переобуются и определят его в гении)
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