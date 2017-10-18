РФПЛ усилила меры безопасности на матчах после звонков о минировании

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин сообщил, что разрастание террористической угрозы в мире заставило РФПЛ усилить работу по обеспечению безопасности на стадионах.

С 11 сентября в российских городах идет волна анонимных звонков о минировании школ и вузов, торговых центров и административных зданий. На вопрос, стали ли в этой связи тщательнее проверяться футбольные арены, Мейтин ответил: «Да, конечно. Мы давно понимали возможность таких угроз. Террористические акты и попытки их совершения, происходящие в мире, заставили нас существенно усилить работу по обеспечению безопасности на футбольных стадионах».

«В обязательном порядке проводятся специальная подготовка и предматчевые инструктажи по антитеррористической защищенности. За последние годы значительно вырос профессиональный уровень контролеров-распорядителей, все они имеют соответствующие сертификаты. РФС, РФПЛ и другие профессиональные лиги уделяют большое внимание этой работе».

В сезоне-2017/18 был зафиксирован один звонок о минировании, который оказался ложным. «В августе этого года, в день матча пятого тура чемпионата России „Спартак“ - „Арсенал“ поступил звонок о минировании стадиона „Открытие-Арена“. Телефонный хулиган был оперативно задержан. Матч прошел в установленное время».

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