Юноши ЦСКА уступили сверстникам из «Базеля»

Юношеская команда ЦСКА уступила сверстникам из «Базеля» в третьем туре Юношеской лиги УЕФА.
ЦСКА (до 19) - «Базель» (до 19) - 2:3 (1:1)
Голы: Жиронкин 15, Захаров 69 — Веско 36, Шмид 46, Пюлюлю 79.
ЦСКА: Едапин, Волков (Кузьменко 54), Захаров, Савиных, Олейников, Фищенко, Хосонов, Тикнизян, Жиронкин, Рубенис (Меренчуков 74), Мацхарашвили (Фёдоров 46).
«Базель»: Пукай, Селант, Жунич, Кайзер, Локай, Бислими (Стабиле 86), Шмидт (Ерёменко 46), Шмид, Веско (Рашити 80), Пюлюлю, Окафор.
Предупреждения: Хосонов 23, Фищенко 35, Захаров 42.
Судья: Ф. Глова (Словакия).
Это третье поражение «армейцев» в трех турах. Ранее ЦСКА был разгромлен «Бенфикой» (1:5) и проиграл МЮ (1:2).
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