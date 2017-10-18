Кержаков спел «Я люблю тебя до слёз» на юбилее тёщи

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Александр Кержаков в очередной раз продемонстрировал свои вокальные данные. Кержаков исполнил песню Александра Серова «Я люблю тебя до слез». Как отметил сам экс-футболист, действие происходило на юбилее у тещи.

Вместо А.Серова на юбилее тёщи😂 Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) Окт 17 2017 в 11:46 PDT

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