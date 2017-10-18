Кержаков спел «Я люблю тебя до слёз» на юбилее тёщи

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Какого результата добьется «Спартак» в матче 3-го тура ЛЧ против «Севильи»?
    Москвичи победят!
    29%
    882
    Будет ничья
    18%
    568
    Испанцы возьмут три очка
    51%
    1569
    Затрудняюсь ответить
    2%
    72
    Всего голосов: 3091
    Все опросы
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Беларусь. Высшая лига
  • Мексика. Лига МХ
  • Юношеская Лига УЕФА
Лига чемпионов 2017/2018, 3 тур
19:00 сегодня Карабах -:- Атлетико М
21:45 сегодня ЦСКА -:- Базель
21:45 сегодня Бенфика -:- Ман Юнайтед
21:45 сегодня Андерлехт -:- ПСЖ
21:45 сегодня Бавария -:- Селтик
21:45 сегодня Челси -:- Рома
21:45 сегодня Ювентус -:- Спортинг
21:45 сегодня Барселона -:- Олимпиакос
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 3 тур
14:00 сегодня ЦСКА (до 19) -:- Базель (до 19)
17:00 сегодня Краснодар (до 19) -:- Кайрат (до 19)
  • Главные новости
  • Все новости
12:55
Манчини: «Слова Путина о „Зените“? Я не могу быть не согласен с нашим президентом»13
09:36
Гвардиола посвятил победу над «Наполи» каталонским сепаратистам, арестованным в Испании56
09:17
Два игрока «Севильи» пришли в раздевалку «Спартака» за футболками Промеса и Фернандо66
23:39
«Реал» и «Тоттенхэм» обменялись голами172
23:37
«Спартак» разгромил «Севилью»768
13:11
Мельгарехо: «Мы заслужили победу»0
13:06
Агент: «На данный момент стоимость Промеса - примерно 15 млн евро»4
12:57
Кокорин: «Хотим победить „Русенборг“ и добиться третьей победы подряд»3
12:49
Кака может вернуться в «Милан»2
12:48
Коутиньо: «„Ливерпуль“ давно не добивался такой хорошей победы»1
12:38
«Корк Сити» выиграл чемпионат Ирландии1
12:28
Кубок чемпионата мира выставлен в Туле3
12:14
«Ливерпуль» и «Ювентус» поспорят за Иньяки Уильямса1
11:54
Хайнкес: «„Бавария“ не должна недооценивать „Селтик“»2
11:53
Жинола: «„Тоттенхэм“ вчера дал сигнал футбольному сообществу»5
11:42
Тренер «Марибора»: «Могли бы конкурировать с „Ливерпулем“, но допустили много ошибок»11
11:40
Джикия: «Они хотели нас похоронить, но не знали, что мы семена»28
11:27
Трабукки: «Целых 6 граждан РФ бегают за „Спартак“ в ЛЧ. Истинно русская игра - футбол!»42
11:21
Лебедев: «Никто не верил в победу „Спартака“»23
11:19
«Зенит» провел тренировку в полном составе5
11:14
Де Брюйне: «Агент ведет переговоры с „Манчестер Сити“ по новому контракту»2
11:13
Амброзини: «„Интер“ не является претендентом на Скудетто»5
11:02
Гвардиола: «„Наполи“ - одна из лучших команд Европы»4
10:59
Хайнкес: «Однажды путь Нагельсманна приведет его в „Баварию“»0
10:44
РФПЛ усилила меры безопасности на матчах после звонков о минировании5

Кержаков спел «Я люблю тебя до слёз» на юбилее тёщи

сегодня, 12:18

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Александр Кержаков в очередной раз продемонстрировал свои вокальные данные. Кержаков исполнил песню Александра Серова «Я люблю тебя до слез». Как отметил сам экс-футболист, действие происходило на юбилее у тещи.

 

Вместо А.Серова на юбилее тёщи😂

Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11)

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
СТЕЙК
сегодня в 12:59
ДАЖЕ ТУТ В НОТЫ НЕ ПОПАДАЕТ!

ОПЫТ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ НЕ ПРОПЬЕШЬ!
andre_can
сегодня в 12:55
а это зачем выкладывать?
Чупакабра
сегодня в 12:49
Каждый видит то что он хочет видеть и каждый воспринимает информацию в меру своей испорченности. Написано "на юбилее у тещи" . С чего в вашем воспаленном мозгу вы решили что для тещи эта тещи исполняется?
Президент Барселоны
сегодня в 12:47
Ну а что, жена Кержакова младше его лет на десять, если не больше, может и правда с тёщей что-то...кхм...но вообще, конечно, новость не для футбольного сайта.
Буллитт
сегодня в 12:46
Нужно было исполнять классику
nik9373
сегодня в 12:43
Там дальше в тексте песни: ...лепестками белых роз наше ложе застелю...

И это тёще?

С головой у него всё в порядке?
Гоша Великолепный
сегодня в 12:40
Это точно футбольный сайт?
Владимир Богатов
сегодня в 12:38
Но не попал в ноты
Goal2
сегодня в 12:36
    Russian_spb
    сегодня в 12:36
    подхалим)))
    "жениться нужно на сироте".
    LOpp
    сегодня в 12:34
    и в ноты тоже не попадает...
    Ruslan3132
    сегодня в 12:33
    Кайфует Керж ) молодца, заслужил
    СПОРТ СПОРТ
    сегодня в 12:29
    добрый теленок двух маток сосет!
    Чупакабра
    сегодня в 12:29
    Народ вспомните себя на юбилеях, корпоративах а потом что то пишите. Люди отдыхают.
    kastites
    сегодня в 12:28
    Загулял ,Саня
    старина ответил Palex
    сегодня в 12:28
    Palex:
    Что за ерунда? Это просто песня, в исполнении, слегка подвыпившего Кержа.
    Не пояснил...
    Palex ответил старина
    сегодня в 12:27
    Что за ерунда? Это просто песня, в исполнении, слегка подвыпившего Кержа.
    Супервайзер
    сегодня в 12:26
    Инцест?)))
    старина ответил Palex
    сегодня в 12:24
    Palex:
    Поясни.
    Тещу до слез любить...Пояснил?
    Palex ответил старина
    сегодня в 12:23
    Поясни.
    СПОРТ СПОРТ
    сегодня в 12:23
    красава!))))) всегда уважал Саню!!!
    MaX10
    сегодня в 12:22
    Гений гениален во всем))))
    старина
    сегодня в 12:20
    Двуличие у газпромовских в чести
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100