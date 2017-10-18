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Россия сыграет с Аргентиной в «Лужниках», с Испанией - на «Крестовском»

сегодня, 14:51

По информации источника, сборная России проведет контрольный матч с командой Аргентины 11 ноября в Москве на главном стадионе чемпионата мира-2018 - «Лужники».

С Испанией подопечные Станислава Черчесова сыграют 14 ноября на арене «Санкт-Петербург».

23 марта 2018 года также намечен спарринг с командой Бразилии. Место проведения этого матча станет известно позже.

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Все комментарии
fcspartak ответил Дмитрий Аександров
сегодня в 15:48
Дмитрий Аександров:
Зачем в ноябре играть там, где холодно, да еще и без зрителей? В Москве слишком много футбола, а в Питере "Зенит" обеспечивает "явку" только на свои матчи.
А где нужно было играть?
fcspartak ответил шацк
сегодня в 15:48
шацк:
Аргентина и Испания помогут Стасику выбить нашу сборную из первой сотни рейтинга... А вообще конечно правильно играть с сильными соперниками, в тем более сейчас не за долго до старта ЧМ, все захотят к нам в гости приехать.
У нас нет официальных матчей, поэтому и летим в рейтинге
Владимир Богатов
сегодня в 15:45
Скорее бы уж! Может хоть присутствие именитых соперников заставит взяться за ум.
удав
сегодня в 15:45
когда старт продажи билетов в питере?
spartach n1
сегодня в 15:45
Яснопонятно-Зенит сыграет с Испанией в Луже,а потом двухсторонку в Питере !
жменя семечек ответил ПерекатиПоле
сегодня в 15:36
ПерекатиПоле:
Нафига нам Испания? Давайте наоборот!
ну да! завези аргентинцев в питер, они там все и останутся ))
Дмитрий Аександров
сегодня в 15:34
Зачем в ноябре играть там, где холодно, да еще и без зрителей?
В Москве слишком много футбола, а в Питере "Зенит" обеспечивает "явку" только на свои матчи.
Алсидес Гиджиев
сегодня в 15:32
    Марк Аврелий
    сегодня в 15:31
    Лучше с Аргентиной на Крестовском, все таки Питер родной дом для многих аргентинцев.
    ПерекатиПоле
    сегодня в 15:22
    Нафига нам Испания?
    Давайте наоборот!
    Андрей Казак
    сегодня в 15:17
    Всё правильно!
    С Аргентиной можно бороться на равных, а если без Месси, то и обыграть!
    А Испанию футбольною можно вывести на эти ухабы без газона, там их техника не спасёт!)
    moskwa 09
    сегодня в 15:15
    надеюсь наших разнесут по полной,чтобы после игры ,черчесов сидел и по-сильнее обтекал,и говорил,что ничего страшного не произошло
    cska plus
    сегодня в 15:13
    На Лужниках это класс, стадион моего детства и юношества.
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    сегодня в 15:13
    ВАНГУЮ ДВЕ БАРАНКИ СТАСУ НА ШЕЮ !
    Ironyfan
    сегодня в 15:02
    Ну что ж...схожу - посмотрю на спашек)
    Гавриил ответил КЭТиК
    сегодня в 15:02
    КЭТиК:
    Победы сильно в рейтинге ФИФА России не добавят, а поражения утопят еще глубже.
    Это товарищеские игры, они вообще никак не влияют на наш рейтинг!
    Сборная России сейчас опускается в рейтинге, потому что у неё нет официальных матчей. Поэтому никакие очки ей не зачисляются.
    MALOVAR
    сегодня в 15:01
    Выпускайте 6 спартаковцев и считайте до пяти
    drug01
    сегодня в 15:01
    Желаем удачи нашей сборной!
    RUSTY8
    сегодня в 15:01
    в общем, продукт студии Браззерс сперва покажут в Москве, а потом в Питере)))
    Дикий мужчина
    сегодня в 15:00
    На спартаковской арене, вроде с Гондурасом хотели сыграть. Гыгыгы.
    шацк
    сегодня в 14:59
    Аргентина и Испания помогут Стасику выбить нашу сборную из первой сотни рейтинга... А вообще конечно правильно играть с сильными соперниками, в тем более сейчас не за долго до старта ЧМ, все захотят к нам в гости приехать.
    КЭТиК
    сегодня в 14:56
    Победы сильно в рейтинге ФИФА России не добавят, а поражения утопят еще глубже.
    Overbeer
    сегодня в 14:54
    вот чувствую, Ямайке тогда еще повезло)
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