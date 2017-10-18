Россия сыграет с Аргентиной в «Лужниках», с Испанией - на «Крестовском»

По информации источника, сборная России проведет контрольный матч с командой Аргентины 11 ноября в Москве на главном стадионе чемпионата мира-2018 - «Лужники».
С Испанией подопечные Станислава Черчесова сыграют 14 ноября на арене «Санкт-Петербург».
23 марта 2018 года также намечен спарринг с командой Бразилии. Место проведения этого матча станет известно позже.
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В Москве слишком много футбола, а в Питере "Зенит" обеспечивает "явку" только на свои матчи.
В Москве слишком много футбола, а в Питере "Зенит" обеспечивает "явку" только на свои матчи.
Давайте наоборот!
Давайте наоборот!
С Аргентиной можно бороться на равных, а если без Месси, то и обыграть!
А Испанию футбольною можно вывести на эти ухабы без газона, там их техника не спасёт!)
С Аргентиной можно бороться на равных, а если без Месси, то и обыграть!
А Испанию футбольною можно вывести на эти ухабы без газона, там их техника не спасёт!)
Сборная России сейчас опускается в рейтинге, потому что у неё нет официальных матчей. Поэтому никакие очки ей не зачисляются.
Сборная России сейчас опускается в рейтинге, потому что у неё нет официальных матчей. Поэтому никакие очки ей не зачисляются.