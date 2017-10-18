«Спартак» нанёс на клубный автобус имена 2 690 болельщиков

«Спартак» изменил дизайн клубного автобуса.

Новый дизайн выполнен в клубных цветах, а одним из важнейших его элементов стал год основания клуба, 1922-й, сложенный из имен болельщиков. Теперь борт клубного автобуса украшают имена 2 690 болельщиков, не пропустивших ни одного матча в чемпионском сезоне-2016/17.

Теперь борт нашего клубного 🚍 украшают имена 2 690 болельщиков, не пропустивших ни одного матча в чемпионском сезоне-2016/17 ☺️ pic.twitter.com/wB0jippqb1 — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 18 октября 2017 г.

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