Сёмин: «„Шериф“ достоин уважения»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Шерифа»:

«То, что „Локомотив“ сильнее на бумаге, не значит, что мы сильнее по факту. Фаворит не всегда выигрывает, и во вчерашнем матче „Тоттенхэма“ и „Реала“ все думали, что испанцы без вопросов выиграют. Футбол - такая игра, в которой изначально соблюдается равенство, кто лучше физически и психологически подготовлен, тот и выигрывает.

Мы плохо играем, когда команда хорошо обороняется, вот и все. „Шериф“ хорошо обороняется, но в своем чемпионате он больше атакует. Это чемпион своей лиги, он достоин уважения, каждый год играет в еврокубках, в этом году мог оказаться в Лиге чемпионов, если бы обыграл „Карабах“. В команде есть очень быстрые игроки, которые хорошо играют индивидуально».

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