Хомуха: «У „Зенита“ за спиной есть „Газпром“, у ЦСКА таких спонсоров нет»

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал тот факт, что «армейцы» продолжают доверять возрастным защитникам братьям Алексею и Василию Березуцким и Сергею Игнашевичу, не покупая им замену:

«Как долго Игнашевич и Березуцкие будут способны помогать ЦСКА? Пока руководство клуба считает, что результат соответствует уровню игры этих футболистов. Да они это регулярно и доказывают. Пока не появятся более сильные исполнители, Сергей, Алексей и Василий будут выходить на поле.

Финансовая ситуация не позволяет ЦСКА взять и купить на место этих опытных защитников трех новых футболистов. У „Зенита“ за спиной есть „Газпром“, и питерцы закупились летом на трансферном рынке на 85 млн евро. Это в два раза больше, чем остальные 15 клубов РФПЛ! У ЦСКА таких мощных спонсоров просто нет, и возможности ограничены. А когда „армейцы“ располагали хорошими ресурсами, в команде играли Вагнер Лав, Жо, Ивица Олич и много других интересных футболистов. Сегодня таких денег у клуба нет, поэтому ЦСКА пытается решить проблемы с помощью молодежи».

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