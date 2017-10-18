Нигматуллин: «Сегодня ставлю на победу ЦСКА»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал предстоящую встречу ЦСКА с «Базелем».

«Футболисты ЦСКА наверняка вчера смотрели матч „Спартака“, зарядились победным настроением. Но нужно признать, что „Базель“ не такой серьёзный соперник, как „Севилья“. Верю, что победа „армейцам“ дастся проще. Но матч лёгким не будет, это Лига чемпионов. Красно-синим ни в коем случае нельзя отдавать ни одного очка сопернику, потому что это турнирная борьба. Что касается потери Дзагоева, то ЦСКА уже привык играть без Алана. Дзагоев довольно часто травмируется.

Сегодня у „армейцев“ будет играть много молодёжи. Здорово, что команда использует своих же воспитанников в таком турнире. Если говорить о прогнозе на матч, то поставлю на счёт 2:1 в пользу ЦСКА. Атака красно-синих справится в предстоящей игре, но по традиции групповых этапов один гол команда пропустит».



Ранее бывший игрок ЦСКА Элвер Рахимич также оценил шансы московского клуба на победу.

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