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Нигматуллин: «Сегодня ставлю на победу ЦСКА»

сегодня, 15:56
ЦСКАЦСКА-:-БазельБазель21:45 Не начался

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал предстоящую встречу ЦСКА с «Базелем».

«Футболисты ЦСКА наверняка вчера смотрели матч „Спартака“, зарядились победным настроением. Но нужно признать, что „Базель“ не такой серьёзный соперник, как „Севилья“. Верю, что победа „армейцам“ дастся проще. Но матч лёгким не будет, это Лига чемпионов. Красно-синим ни в коем случае нельзя отдавать ни одного очка сопернику, потому что это турнирная борьба. Что касается потери Дзагоева, то ЦСКА уже привык играть без Алана. Дзагоев довольно часто травмируется.

Сегодня у „армейцев“ будет играть много молодёжи. Здорово, что команда использует своих же воспитанников в таком турнире. Если говорить о прогнозе на матч, то поставлю на счёт 2:1 в пользу ЦСКА. Атака красно-синих справится в предстоящей игре, но по традиции групповых этапов один гол команда пропустит».

Ранее бывший игрок ЦСКА Элвер Рахимич также оценил шансы московского клуба на победу. 

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Все комментарии
RDeanW
сегодня в 16:05
севилья поплатилась за то, что недооценила нас. с базелем у коней такого не будет. швейцарцы не гранд, они к любому сопернику и к любому матчу подойдут, как к решающему. будет очень тяжело. но удачи
морозз
сегодня в 16:02
Надо побеждать парни, победный почин Спартака надо подхватить и упрочить Победой над Базелем!
Don trambon
сегодня в 16:02
Ну до игры с Бенфикой можно было считать, что Базель ЦСКА отдаст как минимум 4 очка, после же той игры.. но удачи.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 15:58
А ЧТО СТАВИШЬ-ТО ? СЛОВО СВОЁ НИКЧЁМНОЕ ?
ТЫ ХАТУ ПОСТАВЬ ИЛИ ВСЕ БАБКИ СО СЧЁТА ))))
ДАША Д
сегодня в 15:57
Не сглазил бы.
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