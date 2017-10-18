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Лига чемпионов 2017/2018, 3 тур
19:00 Идет первый тайм, 13’ Карабах 0:0 Атлетико М
21:45 сегодня ЦСКА -:- Базель
21:45 сегодня Бенфика -:- Ман Юнайтед
21:45 сегодня Андерлехт -:- ПСЖ
21:45 сегодня Бавария -:- Селтик
21:45 сегодня Челси -:- Рома
21:45 сегодня Ювентус -:- Спортинг
21:45 сегодня Барселона -:- Олимпиакос
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 3 тур
14:00 Матч завершен ЦСКА (до 19) 2:3 Базель (до 19)
17:00 Матч завершен Краснодар (до 19) 9:0 Кайрат (до 19)
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Боков: «ЦСКА может победить за счёт слаженной игры в обороне и быстрых атак»

сегодня, 17:47
ЦСКАЦСКА-:-БазельБазель21:45 Не начался

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов между ЦСКА и «Базелем».

«ЦСКА сегодня может победить за счет слаженной игры в обороне и быстрых ответных атак. Не имеет значения, первым или вторым номером играть. Нужно сделать так, чтобы соперник плясал под дудку ЦСКА. Против „Базеля“ будет тяжеловато, но трудности закаляют молодых пацанов, которые, видя характер опытных партнеров, действуют с ними в связке. Команда выглядит, как единое целое. Невозможно даже выделить лидера ЦСКА, потому что все лидеры.

Ничего страшного в том, что с „Краснодаром“ был энергозатратный матч, нет. Ребята — профессионалы, тренеры опытные, подведут к игре в хорошем состоянии. Функциональных проблем быть не должно, а победа дает психологический подъем».

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Все комментарии
Serge Boykov
сегодня в 19:13
Базель не играет стабильно,с Бенфикой они под чем то бегали! Сегодня будет другая игра,Бвзель поедет домой ни с чем!
derrik2000
сегодня в 19:08
Нечего этот "Базель" бояться!
Опасаться - да, равно как и любой клуб, вышедший в групповой этап ЛЧ.
«ЦСКА сегодня может победить за счет слаженной игры в обороне и быстрых ответных атак."
А что, разве ЦСКА не всегда ТАК играет???
Хех!
"Дельный" совет от Бокова, нечего сказать...
ПОБЕЖДАТЬ И НИКАКИХ ГВОЗДЕЙ!
Tajfun
сегодня в 18:38
Старых пацанов сделали, а уж пятый Базель да подавно.
VIPded
сегодня в 18:32
Удачи ЦСКА!!!
борька
сегодня в 18:11
Но, для этого надо двигаться все 90минут, может Спартак армии вируснЯка подкинул,тогда армия строем побежит и победит
cska plus
сегодня в 17:58
Кто сказал, что будет легко.
Sylpheed
сегодня в 17:53
Будет трудно.
Остапчук 67
сегодня в 17:48
ЦСКА устал, сегодня ему нужно еще и везение.
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