«Реал» и «Тоттенхэм» обменялись голами

В поединке 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» не смог обыграть «Тоттенхэм».
Мадрид, стадион «Сантьяго Бернабеу».
«Реал» - «Тоттенхэм» - 1:1 (1:1)
Голы: Роналду 43 (пен) — Варан 28 (аг).
«Реал»: Навас, Варан, Марсело, Хакими, Рамос, Кроос, Каземиро, Иско (Лукас 87), Модрич, Роналду, Бензема (Асенсио 76).
Главный тренер: Зинедин Зидан.
«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Санчес, Орье, Вертонген, Сиссоко (Сон 89), Дайер, Уинкс, Эриксен, Льоренте (Роуз 80), Кейн.
Главный тренер: Маурисио Почеттино.
Предупреждения: Роналду 32, Орье 43.
Судья: Шимон Марциняк.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.
В другом матче дня «Спартак» разгромил «Севилью» (5:1).
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Играла бы с ними барся,пропустила бы трешку от Шпор..)
Играла бы с ними барся,пропустила бы трешку от Шпор..)