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«Реал» и «Тоттенхэм» обменялись голами

вчера, 23:39
РеалРеал1 : 1ТоттенхэмТоттенхэмМатч завершен

В поединке 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» не смог обыграть «Тоттенхэм».

Мадрид, стадион «Сантьяго Бернабеу».

«Реал» - «Тоттенхэм» - 1:1 (1:1)
Голы: Роналду 43 (пен)Варан 28 (аг).

«Реал»: Навас, Варан, Марсело, Хакими, Рамос, Кроос, Каземиро, Иско (Лукас 87), Модрич, Роналду, Бензема (Асенсио 76).
Главный тренер: Зинедин Зидан.

«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Санчес, Орье, Вертонген, Сиссоко (Сон 89), Дайер, Уинкс, Эриксен, Льоренте (Роуз 80), Кейн.
Главный тренер: Маурисио Почеттино.

Предупреждения: Роналду 32, Орье 43.

Судья: Шимон Марциняк.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.

В другом матче дня «Спартак» разгромил «Севилью» (5:1).

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Все комментарии
Mоnоlo ответил Медив
сегодня в 00:50
Я вспоминаю Челси? Зачем это мне? Просто говорю об игре конкретного игрока. Если бы говорила про Ливерпуль или Арсенал то да это было бы про меня.
da da da
сегодня в 00:42
жаль Дортмунд не выиграл,самая не интересная группа получается.
Evgeny Moreman
сегодня в 00:41
Шпоры понравились ,не жались к своим воротам ,могли и выиграть.
cevin cigan
сегодня в 00:39
Честно,матч полностью не смотрел,в он лайне на ставках(а барсуков,больше Реаловцев???)....странно,ведь параллельно играл Ман Сити...(с лысым).....
ozdo ответил Великий Князь
сегодня в 00:26
Великий Князь:
Самое страшное, что все тебя "любят", а тебе это нравится, аха-ха) Сиджес ждёт тебя, английский котолониц)
хаахха))) кто он такой вообще? а фигею от соккревоских клоунов
Tott_Hot ответил nnb199O
сегодня в 00:25
nnb199O:
Если бы сегодня играл Роналду то реал обыграл бы кур.
в какой группе в этом году арсенал, умник?
ст_прапорщик ответил Медив
сегодня в 00:24
Медив:
Вряд ли, я думаю в модераторы здесь принимают исключительно фанатов одного клуба. Это если в названии Барселона допустишь хоть одну ошибку, можно словить хороший бан
Думаю, клубные пристрастия и у модеров есть, раньше банили за ливер, но, видать человек уволился))
alexov222 ответил Медив
сегодня в 00:24
Медив:
Вряд ли, я думаю в модераторы здесь принимают исключительно фанатов одного клуба. Это если в названии Барселона допустишь хоть одну ошибку, можно словить хороший бан
я на этих ветках почти не бываю,но успел это заметить) удачи завтра!
Tott_Hot ответил Mоnоlo
сегодня в 00:21
Mоnоlo:
Ты так говоришь как будто Куртуа великий тащер. Уже третий год подряд он играет как обычный средний вратарь.
вот и я про то же! я сколько гонору о том, что он топ
Великий Князь ответил DXTK
сегодня в 00:19
DXTK:
глоры сливочных вместо того чтобы обсуждать судейский отскок Реала, обсуждают меня Топ блогера и легенду соккера.))))) Мои комментарии всегда ТОП, ну а вы со своим мнением и ответом сами знаете что....... PS Я умный, я гений все вокруг меня любят.
Самое страшное, что все тебя "любят", а тебе это нравится, аха-ха)
Сиджес ждёт тебя, английский котолониц)
Медив ответил alexov222
сегодня в 00:19
alexov222:
неужели НАШ модер есть на сайте?))
Вряд ли, я думаю в модераторы здесь принимают исключительно фанатов одного клуба. Это если в названии Барселона допустишь хоть одну ошибку, можно словить хороший бан
DXTK
сегодня в 00:16
глоры сливочных вместо того чтобы обсуждать судейский отскок Реала, обсуждают меня Топ блогера и легенду соккера.)))))

Мои комментарии всегда ТОП, ну а вы со своим мнением и ответом сами знаете что.......

PS Я умный, я гений все вокруг меня любят.
ozdo ответил BESTjuventus10
сегодня в 00:15
BESTjuventus10:
реал печальное зрелище. чемпион подсдулся.
да неею....что то на раслабоне Реал.... Надеюсь выйдут на пик формы к весне
alexov222 ответил Медив
сегодня в 00:15
Медив:
Да лан, меня банили за шутку с упоминанием Тель-Авива. Так что и за Тоттенхэм можно получить бан:)
неужели НАШ модер есть на сайте?))
Медив ответил alexov222
сегодня в 00:14
alexov222:
разве я когда-то называл Челси дном? за такое на этом сайте забанить легко могут,это только ТТХ разрешается тут поносить любыми словами))
Да лан, меня банили за шутку с упоминанием Тель-Авива. Так что и за Тоттенхэм можно получить бан:)
azkan
сегодня в 00:14
Знатные качели были! Красивая игра. Поздравляю оба клуба.
alexov222 ответил ст_прапорщик
сегодня в 00:13
ст_прапорщик:
Точно!!! Не до игры ему - от налоговой скрывается
ХА-ХА-ХА...я даже не удивлен его коментом))
BESTjuventus10
сегодня в 00:13
реал печальное зрелище. чемпион подсдулся.
nnb199O
сегодня в 00:13
АПЛловская бей беги лига чуть не опустил сегодня Испанскую супер лигу ))
повезло хозяевам, отскочили сегодня....
alexov222 ответил Медив
сегодня в 00:12
Медив:
Заходить то можно было и раньше, это стебать Челси дном можно только после победы над Реалом. Но есть еще домашний матч, так что можно еще наверстать
разве я когда-то называл Челси дном? за такое на этом сайте забанить легко могут,это только ТТХ разрешается тут поносить любыми словами))
AktobeBarca
сегодня в 00:12
Сиссоко моностр
Медив ответил Mоnоlo
сегодня в 00:12
Mоnоlo:
Ты так говоришь как будто Куртуа великий тащер. Уже третий год подряд он играет как обычный средний вратарь.
У вас вообще бывают матчи Тоттенхэма, в которых не всплывает Челси?
ZENIT GOAL ответил ozdo
сегодня в 00:12
ozdo:
из за Спартака наверно дымит?
Вчера 23:54 «Спартак» разгромил «Севилью»
Молодцы, Спартачи! От всей души поздравляю!


Оценил(о) 6 человек
6

______________________________________________

Не знаю, чего там у тебя дымит, лично я их поздравил с победой. Молодцы!
ozdo ответил ZENIT GOAL
сегодня в 00:10
ZENIT GOAL:
Да пора уже на официальном сайте УЕФА написать: 1) В ворота ФК "Реал" (Мадрид) запрещено назначать пенальти. 2) Обеспечить нападающего ФК "Реал" (Мадрид) Криштиану Роналду правом пробивать пенальти и забивать из оффсайдов в каждом матче... Ну и до кучи следующее: ... 3) В начале каждого сезона с целью экономия времени автоматически присуждать победу в Лиге Чемпионов ФК "Реал" (Мадрид). Вот так было бы всё логично.
из за Спартака наверно дымит?
ESPANOL
сегодня в 00:09
    ст_прапорщик ответил nnb199O
    сегодня в 00:09
    nnb199O:
    Если бы сегодня играл Роналду то реал обыграл бы кур.
    Точно!!! Не до игры ему - от налоговой скрывается
    Рауль и Зидан ответил creamboy
    сегодня в 00:09
    creamboy:
    Я здесь с тобой согласен,что лучше уж в конце сезона и более важных матчах всех выносить! Но я хочу побед от Реала всегда и везде!
    Ну все хотят ))) Но такого не бывает )))
    ZENIT GOAL
    сегодня в 00:09
    Да пора уже на официальном сайте УЕФА написать:
    1) В ворота ФК "Реал" (Мадрид) запрещено назначать пенальти.
    2) Обеспечить нападающего ФК "Реал" (Мадрид) Криштиану Роналду правом пробивать пенальти и забивать из оффсайдов в каждом матче...

    Ну и до кучи следующее:
    ...
    3) В начале каждого сезона с целью экономия времени автоматически присуждать победу в Лиге Чемпионов ФК "Реал" (Мадрид).

    Вот так было бы всё логично.
    creamboy ответил Рауль и Зидан
    сегодня в 00:09
    Я здесь с тобой согласен,что лучше уж в конце сезона и более важных матчах всех выносить!
    Но я хочу побед от Реала всегда и везде!
    Mоnоlo ответил Tott_Hot
    сегодня в 00:07
    Ты так говоришь как будто Куртуа великий тащер. Уже третий год подряд он играет как обычный средний вратарь.
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