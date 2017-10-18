Горлукович: «Промес должен ехать в Англию, если хочет прогрессировать»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Беларусь. Высшая лига
  • Мексика. Лига МХ
  • Юношеская Лига УЕФА
Лига чемпионов 2017/2018, 3 тур
19:00 Идет первый тайм, 11’ Карабах 0:0 Атлетико М
21:45 сегодня ЦСКА -:- Базель
21:45 сегодня Бенфика -:- Ман Юнайтед
21:45 сегодня Андерлехт -:- ПСЖ
21:45 сегодня Бавария -:- Селтик
21:45 сегодня Челси -:- Рома
21:45 сегодня Ювентус -:- Спортинг
21:45 сегодня Барселона -:- Олимпиакос
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 3 тур
14:00 Матч завершен ЦСКА (до 19) 2:3 Базель (до 19)
17:00 Матч завершен Краснодар (до 19) 9:0 Кайрат (до 19)
  • Главные новости
  • Все новости
18:56
«Краснодар» забил девять мячей в ворота «Кайрата» в Юношеской Лиге УЕФА11
16:25
Сергей Павлов - новый тренер «Ротор-Волгоград»13
16:04
Юноши ЦСКА уступили сверстникам из «Базеля»67
14:51
Россия сыграет с Аргентиной в «Лужниках», с Испанией - на «Крестовском»31
12:55
Манчини: «Слова Путина о „Зените“? Я не могу быть не согласен с нашим президентом»86
19:13
Бен Арфа зимой может перебраться в один из английских клубов0
19:04
Йенсен: «Дело не в звёздах „Зенита“, а в его игре»0
18:59
Некоторые игроки «Милана» недовольны Монтеллой1
18:47
Стойлов: «„Астана“ 3 года играет в Европе, но это не значит, что мы уже на уровне „Реала“»2
18:46
Футбольная ассоциация извинилась перед футболистками за расистские шутки тренера1
18:41
Снейдер готов сыграть с «Лацио»1
18:39
Ермакович: «В матче с „Кёльном“ БАТЭ будет бороться за три очка!»2
18:37
Перес: «Не хочу критиковать ПСЖ»1
18:31
ЦСКА следит за ганским нападающим «Црвены Звезды»7
18:20
«Карабах» - «Атлетико»: стартовые составы4
18:17
МЮ забивал «Бенфике» в каждом матче в истории противостояния клубов1
18:08
Президент ПСЖ Аль-Хелаифи вызван на допрос в суд1
18:01
Полузащитник «Дженоа» Кофи попал в больницу с инфекцией1
17:59
Рибери: «Моё восстановления проходит хорошо»0
17:53
Цорк: «Бюрки остаётся основным вратарём „Боруссии“»0
17:52
Петржела: «„Зенит“ должен спокойно обыгрывать „Русенборг“, у петербуржцев лучше состав»6
17:50
Мариу будет готов сыграть с «Наполи»0
17:47
Боков: «ЦСКА может победить за счёт слаженной игры в обороне и быстрых атак»8
17:46
Хуммельс: «На данный момент „Бавария“ не может считаться одной из лучших команд Европы»5
17:43
Аллегри: «Ещё несколько недель назад Дибалу сравнивали с Месси»4

Горлукович: «Промес должен ехать в Англию, если хочет прогрессировать»

сегодня, 18:51

Бывший игрок «Спартака» Сергей Горлукович после матча «красно-белых» с «Севильей» (5:1) в Лиге чемпионов отметил, что форварду москвичей Квинси Промесу лучше уехать в Европу.

«Тут уже все зависит от него. Смотря что он выберет – деньги или футбол. Если деньги, то останется. Если хочет прогрессировать, то нужно, конечно, уезжать. Уровень, безусловно, позволяет. Я бы посоветовал в Англию. Это все-таки сейчас сильнейший чемпионат.

Муса уехал – и что? Ну и что теперь всем сидеть на месте и не двигаться что ли? Пример Мусы лишний раз показывает уровень нашего чемпионата. Тут ты лучший, а в Англии садишься на лавочку.

Не ждет ли то же Промеса? Не попробуешь – не узнаешь. Но, считаю, ему нужно рискнуть и уехать в хороший английский клуб, чтобы продолжить прогрессировать».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
MALOVAR
сегодня в 19:13
Горлукович: Акинфеев должен играть в англии если хо...(уронил микрофон,смеется)
derrik2000 ответил Конфетка ненаглядная
сегодня в 19:10
Конфетка ненаглядная:
Думаю Ливерпуль его клуб
Спартак - его клуб!
А, вот, будет ли он ЛИДЕРОМ условного Ливерпуля - большой вопрос.
Конфетка ненаглядная
сегодня в 19:07
Думаю Ливерпуль его клуб
shur
сегодня в 19:01
...Дед ты не прав,в Москве он в шоколаде,в забугорище серая мышка!!!
derrik2000
сегодня в 19:00
Муса уехал – и что? Ну и что теперь всем сидеть на месте и не двигаться что ли? Пример Мусы лишний раз показывает уровень нашего чемпионата. Тут ты лучший, а в Англии садишься на лавочку.
Не ждет ли то же Промеса? Не попробуешь – не узнаешь. Но, считаю, ему нужно рискнуть и уехать в хороший английский клуб, чтобы продолжить прогрессировать».
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Так а зачем пробовать, если сейчас всё получается: и ЛИДЕР, и БОМБАРДИР, и ЦЕНА, а, значит, и возможная зарплата в ТОП-клубе, которую ему могут предложить, растёт в геометрической прогрессии?
Горлукович, ну, прямо, какой-то провокатор!
То, что Промес скоро уйдёт в топ-клуб - это и так всем известно.
Почему бы ему не на своё будущее в Гейропе сейчас ещё годик-полтора не поработать в Спартаке?
Drundell83
сегодня в 19:00
Не смотря ни на что, останется или уйдёт, РЕСПЕКТ!!!!
ДСА
сегодня в 18:58
Смешно слушать древних дубов
Miaf
сегодня в 18:56
Горлукович для Промеса не мама и не папа, пусть Антоха думает своей головой. И кроме того так как относятся к нему болельщики в России вряд ли где еще будут.
Шуnя771
сегодня в 18:55
Лучше быть первым в Риме, чем вторым в провинции!

Лучше быть в СПАРТАКЕ, чем на лавке в каком нить Халл Сити...)
Miaf
сегодня в 18:54
Опять началось, как только один из наших клубов начинает побеждать, его сразу пытаются ослабить.
нечитайло
сегодня в 18:52
муса тоже уехал, и что
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100