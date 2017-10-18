Горлукович: «Промес должен ехать в Англию, если хочет прогрессировать»

Бывший игрок «Спартака» Сергей Горлукович после матча «красно-белых» с «Севильей» (5:1) в Лиге чемпионов отметил, что форварду москвичей Квинси Промесу лучше уехать в Европу.
«Тут уже все зависит от него. Смотря что он выберет – деньги или футбол. Если деньги, то останется. Если хочет прогрессировать, то нужно, конечно, уезжать. Уровень, безусловно, позволяет. Я бы посоветовал в Англию. Это все-таки сейчас сильнейший чемпионат.
Муса уехал – и что? Ну и что теперь всем сидеть на месте и не двигаться что ли? Пример Мусы лишний раз показывает уровень нашего чемпионата. Тут ты лучший, а в Англии садишься на лавочку.
Не ждет ли то же Промеса? Не попробуешь – не узнаешь. Но, считаю, ему нужно рискнуть и уехать в хороший английский клуб, чтобы продолжить прогрессировать».
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А, вот, будет ли он ЛИДЕРОМ условного Ливерпуля - большой вопрос.
А, вот, будет ли он ЛИДЕРОМ условного Ливерпуля - большой вопрос.
Не ждет ли то же Промеса? Не попробуешь – не узнаешь. Но, считаю, ему нужно рискнуть и уехать в хороший английский клуб, чтобы продолжить прогрессировать».
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Так а зачем пробовать, если сейчас всё получается: и ЛИДЕР, и БОМБАРДИР, и ЦЕНА, а, значит, и возможная зарплата в ТОП-клубе, которую ему могут предложить, растёт в геометрической прогрессии?
Горлукович, ну, прямо, какой-то провокатор!
То, что Промес скоро уйдёт в топ-клуб - это и так всем известно.
Почему бы ему не на своё будущее в Гейропе сейчас ещё годик-полтора не поработать в Спартаке?
Не ждет ли то же Промеса? Не попробуешь – не узнаешь. Но, считаю, ему нужно рискнуть и уехать в хороший английский клуб, чтобы продолжить прогрессировать».
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Так а зачем пробовать, если сейчас всё получается: и ЛИДЕР, и БОМБАРДИР, и ЦЕНА, а, значит, и возможная зарплата в ТОП-клубе, которую ему могут предложить, растёт в геометрической прогрессии?
Горлукович, ну, прямо, какой-то провокатор!
То, что Промес скоро уйдёт в топ-клуб - это и так всем известно.
Почему бы ему не на своё будущее в Гейропе сейчас ещё годик-полтора не поработать в Спартаке?
Лучше быть в СПАРТАКЕ, чем на лавке в каком нить Халл Сити...)
Лучше быть в СПАРТАКЕ, чем на лавке в каком нить Халл Сити...)