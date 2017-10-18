Горлукович: «Промес должен ехать в Англию, если хочет прогрессировать»

Бывший игрок «Спартака» Сергей Горлукович после матча «красно-белых» с «Севильей» (5:1) в Лиге чемпионов отметил, что форварду москвичей Квинси Промесу лучше уехать в Европу.

«Тут уже все зависит от него. Смотря что он выберет – деньги или футбол. Если деньги, то останется. Если хочет прогрессировать, то нужно, конечно, уезжать. Уровень, безусловно, позволяет. Я бы посоветовал в Англию. Это все-таки сейчас сильнейший чемпионат.

Муса уехал – и что? Ну и что теперь всем сидеть на месте и не двигаться что ли? Пример Мусы лишний раз показывает уровень нашего чемпионата. Тут ты лучший, а в Англии садишься на лавочку.

Не ждет ли то же Промеса? Не попробуешь – не узнаешь. Но, считаю, ему нужно рискнуть и уехать в хороший английский клуб, чтобы продолжить прогрессировать».

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