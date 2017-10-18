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    Какого результата добьется «Спартак» в матче 3-го тура ЛЧ против «Севильи»?
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Рейнгольд: «Думаю, что „Спартак“ из группы Лиги чемпионов не выйдет»

сегодня, 15:49

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд полагает, что «красно-белые» не сумеют выйти в плей-офф Лиги чемпионов, несмотря на успех во вчерашнем матче с «Севильей» (5:1).

«Мне-то все ясно. Кому-то может быть неясно.  Думаю, что „Спартак“ из группы не выйдет. Внимательно посмотрел турнирную таблицу. Я не знаю, что должно произойти, чтобы „Спартак“ удачно сыграл с „Севильей“ в следующем туре, а потом взять очки в гостях у „Ливерпуля“. Все-таки, думаю, что „Спартак“ Лигу чемпионов провалит.

Мы сейчас говорим только об одной игре, которую „Спартак“ удачно провел с „Севильей“. А перспективы, честно говоря, тревожные. После такой победы „Спартаку“ будет очень тяжело играть на выезде с „Севильей“. Там будет реванш по полной программе.

Если команда Карреры выдержит этот прессинг, то вы мне позвоните и можно будет уже о чем-то говорить. Сейчас можно только предполагать. На мой взгляд, „Спартак“ не выдержит того натиска со стороны „Ливерпуля“, который вчера вынес „Марибор“. И от той же „Севильи“».

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Все комментарии
nik52
сегодня в 16:05
будет ничья
морозз
сегодня в 16:03
Это хорошо что ты так думаешь, значит может произойти и противоположенное!
sir_Alex
сегодня в 16:02
Вполне вероятное развитие событий!
LOpp
сегодня в 16:00
выйти из группы будет невероятно сложно. Нужно не проиграть в Ливерпуле и в Севилье.
ДСА
сегодня в 15:57
Спартак проигрывает Севилье, обыгрывает Марибор.
Ливерпуль обыгрывает Марибор и Севилью и в последнем туре заняв уже 1-е место спокойно выставляет второй состав и сливает матч Спартаку.
Вполне вероятный сценарий.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 15:55
ВАЛЕРИЙ, ДЁРНИ ЕЩЁ СТОПАРЬ !
СПАРТАК ДОЙДЁТ ДО ПОЛУФИНАЛА !!!
CTAPbIU
сегодня в 15:55
Севилья безусловно пойдет в атаку дома. Тем более при поддержке своих трибун и отсутствия наших болельщиков, как я понимаю, на матче. Но как умеет играть Спартак на контратаках мы вчера видели. Удачи московской команде! Продолжайте в том же духе, и все получиться!
Don trambon
сегодня в 15:55
Вот хитрый старикан. Понял, что его слова обычно сбываются наоборот, вот и решил теперь такую тактику избрать.
RUSTY8
сегодня в 15:54
если еще Бубнов подключится, Спартак из группы точно выйдет))
kolpankolpan
сегодня в 15:53
Марибор то и не вынес напор.Игра слов.
CTAPbIU
сегодня в 15:51
Что-то есть в этих словах, для того чтоб задуматься. Но не более того.
жменя семечек
сегодня в 15:51
вот надо тебе вылезти со своим "позитивом" в такой момент
ошалевший
сегодня в 15:51
если не проиграют в севилье то пройдут,можно смело даже игру в ливере сливать,в испании всё решится
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