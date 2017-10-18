Рейнгольд: «Думаю, что „Спартак“ из группы Лиги чемпионов не выйдет»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд полагает, что «красно-белые» не сумеют выйти в плей-офф Лиги чемпионов, несмотря на успех во вчерашнем матче с «Севильей» (5:1).

«Мне-то все ясно. Кому-то может быть неясно. Думаю, что „Спартак“ из группы не выйдет. Внимательно посмотрел турнирную таблицу. Я не знаю, что должно произойти, чтобы „Спартак“ удачно сыграл с „Севильей“ в следующем туре, а потом взять очки в гостях у „Ливерпуля“. Все-таки, думаю, что „Спартак“ Лигу чемпионов провалит.

Мы сейчас говорим только об одной игре, которую „Спартак“ удачно провел с „Севильей“. А перспективы, честно говоря, тревожные. После такой победы „Спартаку“ будет очень тяжело играть на выезде с „Севильей“. Там будет реванш по полной программе.

Если команда Карреры выдержит этот прессинг, то вы мне позвоните и можно будет уже о чем-то говорить. Сейчас можно только предполагать. На мой взгляд, „Спартак“ не выдержит того натиска со стороны „Ливерпуля“, который вчера вынес „Марибор“. И от той же „Севильи“».

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