Раньери: «Возглавить „Лион“? Никогда не говори „никогда“»

Главный тренер «Нанта» Клаудио Раньери не стал исключать, что в будущем может возглавить «Лион». Ранее президент «Лиона» Жан-Мишель Ола заявил, что не будет колебаться, если надо будет уволить главного тренера команды Бруно Женезио.

«Я знаю, что моя работа нравится президенту „Лиона“. Когда я возглавлял „Монако“, он уже тогда мне говорил, что нельзя загадывать. Я счастлив в „Нанте“ и благодарен Ола за комплименты в мой адрес. Никогда не говори „никогда“».

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